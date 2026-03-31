İndirim değil izdiham: 6 bin liralık TV 1750 lira olunca market savaş alanına döndü!

Konya il merkezinde faaliyet gösteren bir zincir marketin Müftü Mahallesi’nde hizmete giren şubesinin açılışına özel olarak piyasa değeri yaklaşık 6 bin lira olan televizyonların 1750 liradan satışa sunulması, vatandaşları sabahın erken saatlerinden itibaren market önünde topladı. Açılış öncesinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, televizyonların market önüne getirilmesiyle birlikte adeta birbirleriyle yarıştı. Koliler içerisindeki ürünleri alabilmek için yoğun çaba sarf eden kalabalık arasında zaman zaman arbede yaşandı. sırasında bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken, bayılanların olduğu yönünde uyarılar yapıldı. Zor anlar yaşayan market görevlileri kalabalığı kontrol etmekte zorlandı. Televizyonlardan satın alabilmek için vatandaşların kolileri bırakmamak adına birbirleriyle mücadele ettiği anlar ucuzluk izdihamını gözler önüne serdi. Satışa sunulan 45 televizyon kısa sürede tükenirken, ürünü almayı başaran vatandaşlar bu kez kasa önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

HABERİN ÖZETİ

Konya'da bir zincir marketin Beyşehir şubesinin açılışına özel indirimli televizyon satışı, vatandaşların yoğun ilgisi ve izdihama neden oldu.
Piyasa değeri yaklaşık 6 bin lira olan televizyonlar 1750 liradan satışa sunuldu.
Açılış öncesinde uzun kuyruklar oluştu ve televizyonların market önüne getirilmesiyle kalabalık arasında arbede yaşandı.
İzdiham sırasında bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi ve bayılanların olduğu yönünde uyarılar yapıldı.
Satışa sunulan 45 televizyon kısa sürede tükendi.
Ürünü almayı başaran vatandaşlar daha sonra kasa önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
