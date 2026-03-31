Özgür Özel'den sürpriz hamle! Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu için butona bastı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Partinin en önemli gündem başlıklarından biri 'Kurultay Davası'. 38'inci Olağan Kurultay'da usulsüzlük yapıldığı iddiası ile açılan davanın bir sonraki duruşması yarın gerçekleşecek.

Dava öncesi CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın önemli bir çıkış yapmış ve mutlak butlan kararı çıkabileceğini beklediklerini aktararak, 'B planımız var' demişti.

KILIÇDAROĞLU VE KAFTANCIOĞLU'NU TAKİPTEN ÇIKTI

Gözler davanın bir sonraki duruşmasına çevrilirken CHP'de dikkat çeken bir olay yaşandı. CHP lideri Özgür Özel, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu Instagram hesabından takipten çıktı. Kurultay davası öncesi Özel'in bu hamlesi ise akıllara birçok soru işaretlerini getirdi.