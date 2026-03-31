Devlet Bahçeli'den arınma çağrısı: CHP 4S'ye sıkıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasetin arınma ve durulmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti. Partisinin bu konuda üzerine düşeni yaptığını söyleyen Devlet Bahçeli, CHP'ye eleştirilerde bulundu. CHP'nin de toplumun hassasiyetlerine göre arınması ve durulması gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Parti 4S'ye sıkıştı; Saraçhane, Söğütözü, Silivri, sosyal medya. Bundan kurtulmaları gerekiyor" dedi. FETÖ ile mücadele konusunda uyarıda bulunan MHP lideri, Orta Doğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de önemli mesajlar verdi.

KAYNAK:
tv100
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 06:14
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 06:31

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı , Türk siyasetinde yaşanan son gelişmelerden Terörsüz Türkiye sürecine, Orta Doğu'daki savaştan ile mücadeleye kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'den arınma çağrısı: CHP 4S'ye sıkıştı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk siyasetinin arınma ve durulmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, ana muhalefet partisi CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu ve FETÖ ile mücadele ile terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, Türk siyasetinin şeffaf, tutarlı ve sorumlu bir zemine taşınması gerektiğini savunarak, özellikle ana muhalefet partisi CHP'nin toplumun hassasiyetlerine göre kendi arınmasını yapması gerektiğini ifade etti.
CHP'nin 'Saraçhane, Söğütözü, Silivri, sosyal medya' olmak üzere 4 S'ye sıkıştığını ve yüzünü Anıtkabir'e ve millete dönmesi gerektiğini belirtti.
Bahçeli, FETÖ'nün yeniden aktif hale geldiğini ve provokasyonlar yaptığını hatırlatarak, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürülerek tamamen temizlenmesi gerektiğini vurguladı.
Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak, topun artık TBMM'de olduğunu ve hasta/yaşlı hükümlüler konusu dahil gerekli kanunların süreyi uzatmadan çıkarılması gerektiğini söyledi.
Terör sorununun sadece iç dinamiklerle açıklanamayacağını, bölgesel ve küresel oyuncuların etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.
Orta Doğu'daki gerilimlere değinerek, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının gerekçesiz olduğunu ve bu denklemde Suriye ve Lübnan'ın birlikte hareket edebileceğini öne sürdü.
SİYASETİ PARTİLERE DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

TV100'e konuşan Devlet Bahçeli, Türk siyasetinin arınma ve durulmaya ihtiyacı olduğunu söyleyip "Toplumu huzurla bir arada tutan ahlaki değerler vardır. Bunların korunması gerekir. Aksi halde kirlenme yaygınlaşır. Siyaset bu işin sorumlu sahasıdır. Türk siyaseti de benzer bir arınma sürecine ihtiyaç duyuyor. Bu, tüm partiler için geçerli. Siyasette arınmaya ve durulmaya tüm partilerin ihtiyacı vardır. Siyaset daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine taşınmalı." ifadelerini kullandı.

"CHP ARINMALI VE DURULMALI"

Partisinin bu konuda üstüne düşeni her zaman yaptığını belirten Bahçeli, "MHP en ufak bir olay iddia olduğunda üstüne gider, kim olursa olsun gerekli arınmayı yapar. Bu konuda şu an için ana muhalefetin buna fazlasıyla ihtiyacı vardır. kendi arınmasını yapmalı toplumun hassasiyetlerine göre arınmalı ve durulmalıdır." dedi.

"CHP 4S'YE SIKIŞTI"

Özgür Özel liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair tespitlerini sürdüren Devlet Bahçeli, "Zaman zaman Özgür Bey'e de söyledik. CHP'nin 4 S'den kurtulması gerekiyor. Parti 4 S’ye sıkıştı. Saraçhane, Söğütözü, Silivri, sosyal medya... CHP’nin buradan sıyrılıp yüzünü Anıtkabir'e ve millete dönmesi gerekiyor." diye konuştu.

FETÖ UYARISI

FETÖ'nün son dönemde yeniden aktif hale geldiğini ve art arda provokasyonlar yaptığını hatırlatarak uyarılarda bulunan MHP lideri, " çok boyutludur. FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürdürülmelidir. Son dönemde yine hareketlenmeye başladılar. En iyi bildikleri şeyi yapıp ülkeye, kurumlara ve kişilere operasyonlar yapıyorlar. İçeride de dışarıda da bunların uzantıları var. Bunlarla mücadele aralıksız devam etmelidir. FETÖ tamamen temizlenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kudrete sahiptir." şeklinde görüş belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Devlet Bahçeli, topun artık TBMM'de olduğunu vurguladı. Sabotaj girişimlerine rağmen sürecin hızla ilerlemesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, konuya ilişkin görüşlerini şu sözlerle paylaştı:

"Siyaset üzerine düşeni yaptı. Şimdi artık sıra Meclis'te atılacak somut adımlarda. Hasta ve yaşlı hükümlüler konusu olsun, diğer konular olsun, süreyi uzatmadan gerekli kanunlar çıkarılmalı. Uzadığı takdirde bu sürece karşı iç ve dış yapılar boş durmayacak. Beklemenin hiçbir anlamı yok. Kimlik siyasetiyle, mezhepsel ayrışmalarla bir yere varmak mümkün değildir. Bunun kazananı yoktur. Sancılı, kırılganlığı artıracak açıklamalardan kaçınmak esastır. Sabır ve sağduyu ile yürütülmesi gerektir."

"TERÖRLE MÜCADELE SADECE İÇ DİNAMİKLERLE AÇIKLANAMAZ"

Terörsüz Türkiye sürecinin sadece güvenlik sorunu olmadığını, ülkenin geleceğini de şekillendirecek çok boyutlu bir kırılma anı olduğunu ifade eden Devlet Bahçeli, "PKK meselesine dar bir çerçeveden değil, tarihi bir perspektiften bakmak mecburiyetindeyiz. Terör sorunu sadece iç dinamiklerle açıklanamaz. Çevremizdeki bölgesel ve küresel oyuncuların etkisini görmeden yapılacak her analiz eksik kalacaktır. Bu mesele çözüldüğünde sadece güvenlik alanında değil; ekonomiden diplomasiye, toplumsal huzurdan devlet kapasitesine kadar geniş bir alanda rahatlama yaşanacaktır. Süreç, TBMM çatısı altında hukuki ve demokratik adımlarla ilerlemelidir." şeklinde konuştu.

Terörle mücadelenin tarihsel ve jeopolitik boyutuna dikkat çeken Bahçeli, "Türkiye, Doğu ile Batı arasında denge kuran çok yönlü bir akıl geliştirmeli. Bu akıl ve irade, Türkiye’yi uzun vadede bir kutup başı haline getirecek kudrete sahiptir." dedi.

"SURİYE VE LÜBNAN BİRLİKTE HAREKET EDEBİLİR"

Orta Doğu'yu ateş çemberine çeviren ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendiren MHP lideri, "ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları gerekçesizdir. Bölgemizde yaşanan her gerilim, yeni kırılmaların ve yeni cepheleşmelerin önünü açmaktadır. Bu denklemde Suriye ve Lübnan birlikte hareket edebilir. Bu, Orta Doğu’da yeni bir jeopolitik hat oluşturabilir. Türkiye bu süreçte geniş perspektifli bir güvenlik ve dış politika yaklaşımıyla hareket etmelidir." ifadelerini kullandı.

