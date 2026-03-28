Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

MHP lideri Devlet Bahçeli'den İzzet Ulvi Yönter'in istifasına ilişkin ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından ilk yorumunu yaptı.

GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 13:36

Genel Başkanı , Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı 'nde gazetecilerin sorularını cevapladı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Dolmabahçe'de yaptığı açıklamada bölgesel çatışmalara dikkat çekerek, rejim değişikliğinin İsrail'den başlaması gerektiğini vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde yer aldı.
Tören sırasında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Bölgede huzurun tesisi için İsrail'in karanlık emelleri son bulmalıdır. Rejim değişikliği tartışmaları, insanlık ve demokrasi adına İsrail'den başlatılmalıdır. ABD yönetimi, bölgedeki çatışmaların durdurulması konusunda daha sorumlu davranmalıdır.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den İzzet Ulvi Yönter'in istifasına ilişkin ilk açıklama

CUMHUR İTTİFAKI VE DIŞ POLİTİKA VİZYONU

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğini takdirle karşıladıklarını belirtti. Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde, çatışmalardan uzak bir tutum sergilediğini vurgulayan MHP lideri, "Temennimiz en kısa sürede silahların susmasıdır" dedi.

Ayrıca, Dolmabahçe'deki kabulde eğitim faaliyetlerine de değinen Bahçeli, Erol Güngör ve Mehmet Eröz sınıflarında eğitimlerine başlayan öğrencilerin, Türkiye'nin geleceği için önemli birer değer olduğunu ifade etti.

EĞİTİMDE YENİ BİR MÜESSESE

Siyasi faaliyetlerin yanı sıra akademik çalışmalara da önem verdiklerini belirten Bahçeli, yeni kurulan müessesenin Türk siyasetine örnek, öncü ve önderlik eden bir kurum olarak hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.

Öğrencilerin dünya ve Türkiye gündemine dair yapacakları çalışmaların, ülkenin entelektüel birikimine katkı sağlayacağı vurgulandı.

İZZET ULVİ YÖNTER'İN İSTİFASI

Bizden istifa herhangi bir küskünlüğe dayalı bir yapı değildir. İzzet Bey akademik çalışmaları için müsaade istedi. Küskünlük yok. Yönter'in partimize katkısı çoktur.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den İzzet Ulvi Yönter'in istifasına ilişkin ilk açıklama
