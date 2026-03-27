MHP'li İzzet Ulvi Yönter istifasını duyurdu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter sosyal medyadan açıklama yaparak MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Yönter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim."