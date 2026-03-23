MHP lideri Bahçeli'den merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrine ziyaret gerçekleştirdi. MHP'nin sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan paylaşımda şöye denildi:

"MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, 23 Mart 2026 günü Büyük Birlik Partisi Merhum Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 17. sene-i devriyesinde kabrini ziyaret ederek dualarla andı. Merhum Genel Başkanın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine ve dava arkadaşlarına sabırlar ihsan eylesin."

HELİKOPTER KAZASINDA VEFAT ETTİ

Helikopterdeki 5 kişiyle birlikte Muhsin Yazıcıoğlu da hayatını kaybetti. Henüz 55 yaşındaydı.

Aradan geçen 13 yıla rağmen Muhsin Yazıcıoğlu'nun acısı sevenlerinin yüreğindeki tazeliğini koruyor. Yazıcıoğlu'nun Tacettin Dergahı'ndaki kabri her geçen gün ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.