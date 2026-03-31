Akaryakıta 1 Nisan zammı: Motorin 80 liraya uçuyor!

Akaryakıt fiyatları dünyadaki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Motorin grubunda 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 52 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgi doğrultusunda fiyat artışının gece yarısından sonra pompaya yansıması bekleniyor.
Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 77,39 lira, Ankara’da 78,52 lira, İzmir’de 78,79 lira, Doğu illerinde ise 80,24 lira seviyesine yükselecek.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 62.52 TL
Motorin: 74.87 TL
LPG: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 62.38 TL
Motorin: 74.73 TL
LPG: 29.89 TL
Ankara akaryakıt fiyatları:
Benzin: 63.49 TL
Motorin: 76.00 TL
LPG: 30.37 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 63.76 TL
Motorin: 76.27 TL
LPG: 30.29 TL