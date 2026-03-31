APP plakada geri sayım başladı! 140 bin TL cezadan kaçmak için son saatler

İçişleri Bakanlığı tarafından Amerikan Pres Plaka (APP) plaka kullanımına getirilen yasak kapsamında tanınan süre 1 Nisan itibariyle sona eriyor. Bu plakalara sahip araçlara yarından itibaren 140 bin TL ceza ödenecek. Plaka değiştirmek isteyen araç sahipleri de Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Plaka Değişim Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 15:16

İçişleri Bakanlığı tarafından APP plaka kullanımına getirilen yasak kapsamında tanınan sürenin bugün sona eriyor. Plaka değişim merkezlerinde ise normalin üzerinde bir yoğunluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın APP plaka kullanımına getirdiği yasağın tanıdığı sürenin sona ermesiyle plaka değişim merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor.
APP plaka kullanımının yasaklandığı ve sürenin bugün sona erdiği belirtildi.
Plaka değişim merkezlerinde normalin üzerinde bir yoğunluk yaşanıyor.
Ankara'da sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar standart plakaya geçiş işlemleri için uzun kuyruklar oluşturdu.
Yoğunluk nedeniyle işlemlerde zaman zaman aksamalar yaşandı ve görevliler mesaiyi uzatacaklarını belirtti.
APP plaka kullanımının cezai işleme tabi olacağı ve standart plaka kullanımının zorunlu hale geldiği vurgulandı.
KUYRUKLAR SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BAŞLADI

Ankara'da sabahın erken saatlerinden itibaren araçlarıyla plaka değişim merkezlerine gelen vatandaşlar, standart plakaya geçiş işlemlerini tamamlamak için uzun kuyruklar oluşturdu. Başkent'te bulunan Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Plaka Değişim Merkezi'nde gün boyu hareketlilik dikkat çekerken, yoğunluk nedeniyle zaman zaman işlemlerde aksama yaşandı. Görevliler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mesaiyi uzatacaklarını belirtti. Vatandaşlardan bazıları, daha önce fırsat bulamadıklarını ifade ederek son günü beklemenin pişmanlığını yaşadıklarını vurguladı. Yetkililer, APP plaka kullanımının artık cezai işleme tabi olacağını hatırlatarak, standart plaka kullanımının zorunlu hale geldiğinin altını çizdi.

“ÇOK KALABALIK VE ÇOK SIRA VAR, NASIL OLACAK BİLMİYORUZ”

APP plaka değişimi için plaka değişim merkezine erkenden gelen Ali Dönmez, "Bugün plaka değişiminin son günü. Çok kalabalık ve çok sıra var, nasıl olacak bilmiyoruz. Plakalarda yeni damga çıkardılar. Mührün olması lazımmış. Bir saattir burada bekliyorum. En son sıradayım. Daha da bekleyeceğiz. Bu uygulama iyi mi kötü mü bilmiyorum ama inşallah iyi olur" diye konuştu.

“MECBUR DEĞİŞTİRECEĞİZ”

APP plakaların değiştirilmesinin mantıklı olduğunu, radarın bu tarz plakaları okuyamadığını belirten Fatih Başaran ise, "Maalesef son güne bıraktık. Sıra da çok, yetiştirmeye çalışıyoruz. İşimiz daha bitmedi. Benimki APP plakaydı. Değiştirmeye çalışıyoruz. Yasaklanmış. İyi bir şey aslında. Radardan geçmiyor diyorlar. Mecbur değiştireceğiz. Saat 9'dan beri plakayı değiştirmeye çalışıyorum" dedi.

