APP plaka süresi uzatıldı mı son gün ne zaman? 1 Nisan itibarı plaka cezaları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sahte plaka kullanmanın cezası ne kadar? APP Plaka kullananların değiştirmesi için kaç günlük süre kaldı? APP plaka yaptırımına ilişkin erteleme iddialarının gündeme gelmesinin ardından İçişleri Bakanlığı yetkilileri konuya dair açıklama yaptı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) veya yetkili şoför odalarından temin edilen; harf ve rakamları standarttan daha kalın olsa dahi mühür ve güvenlik unsurları eksiksiz olan plakalar geçerli kabul edilir. Resmî kanallardan alınmış bu plakaların yalnızca harfleri kalın görünüyor diye değiştirilmesine gerek bulunmuyor. Bu plakalar trafik kontrollerinde yasal sayılacak ve sürücülere herhangi bir idari para cezası uygulanmayacaktır.
Yetkililer, trafik mevzuatında yapılan değişikliklere ilişkin olarak, “Sahte plakalara 1 Nisan’dan itibaren 140 bin lira idari para cezası uygulanacak, erteleme söz konusu değil” açıklamasını yaptı. Sahte plakalara 1 Nisan’dan itibaren 140 bin lira ceza kesilecek. Erteleme olmayacak. Hatalı dahi olsa TŞOF’tan temin edilmiş plakalara ceza uygulanmayacak. Süreç içerisinde yenilenmeleri sağlanacak. Multimedya ekranlar ile hoparlör ve ses sistemlerine dair kriterler ise kısa süre içinde yayımlanacak yönetmelikle netleşecek.
PLAKALARDA BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR
1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara karekod ile 12 haneli seri numarası ilave edilmiştir.
Plakada karekod yer almaması, plakanın sahte olduğu anlamı taşımaz. Geçerlilik açısından mühür ve güvenlik unsurları yeterli kabul edilir.