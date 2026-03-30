APP plaka süresi uzatıldı mı son gün ne zaman? 1 Nisan itibarı plaka cezaları

APP Plaka kullanan milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiren kararla ilgili son gelişmeler merak konusu oldu. APP Plaka tercih edenler için uygulanacak cezanın tarihi ertelendi mi? Hangi plakalar sahte plaka kapsamında değerlendiriliyor? Peki, APP plaka süresi uzatıldı mı, son tarih hangi gün?

APP plaka süresi uzatıldı mı son gün ne zaman? 1 Nisan itibarı plaka cezaları
30.03.2026
23:01
30.03.2026
23:01

Sahte plaka kullanmanın cezası ne kadar? kullananların değiştirmesi için kaç günlük süre kaldı? APP plaka yaptırımına ilişkin erteleme iddialarının gündeme gelmesinin ardından İçişleri Bakanlığı yetkilileri konuya dair açıklama yaptı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) veya yetkili şoför odalarından temin edilen; harf ve rakamları standarttan daha kalın olsa dahi mühür ve güvenlik unsurları eksiksiz olan plakalar geçerli kabul edilir. Resmî kanallardan alınmış bu plakaların yalnızca harfleri kalın görünüyor diye değiştirilmesine gerek bulunmuyor. Bu plakalar trafik kontrollerinde yasal sayılacak ve sürücülere herhangi bir idari para cezası uygulanmayacaktır.

İçişleri Bakanlığı, sahte plakalara uygulanacak cezalar ve APP plaka konusunda açıklamalarda bulunarak, resmi kanallardan alınan ve güvenlik unsurları eksiksiz olan plakaların geçerli olduğunu belirtti.
Sahte plakalara 1 Nisan'dan itibaren 140 bin lira idari para cezası uygulanacak ve erteleme söz konusu olmayacaktır.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) veya yetkili şoför odalarından temin edilen, harfleri standarttan daha kalın olsa dahi mühür ve güvenlik unsurları eksiksiz olan plakalar geçerli kabul edilecektir.
Resmî kanallardan alınmış bu plakaların yalnızca harfleri kalın görünüyor diye değiştirilmesine gerek bulunmuyor ve bu plakalar trafik kontrollerinde yasal sayılacaktır.
Sahte plakalara 1 Nisan'dan itibaren 140 bin lira ceza kesilecek, erteleme olmayacaktır.
Hatalı dahi olsa TŞOF'tan temin edilmiş plakalara ceza uygulanmayacak, süreç içerisinde yenilenmeleri sağlanacaktır.
Plakalarda TŞOF Mührü, TR Rumuzu, Hologram ve Güvenlik Şeridi, Gizli İşaretler bulunması gerekmektedir.
1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara karekod ile 12 haneli seri numarası ilave edilmiştir.
SAHTE PLAKA CEZASI NE KADAR, YAPTIRIM ERTELENDİ Mİ?

Yetkililer, trafik mevzuatında yapılan değişikliklere ilişkin olarak, “Sahte plakalara 1 Nisan’dan itibaren 140 bin lira idari para cezası uygulanacak, erteleme söz konusu değil” açıklamasını yaptı. Sahte plakalara 1 Nisan’dan itibaren 140 bin lira ceza kesilecek. Erteleme olmayacak. Hatalı dahi olsa TŞOF’tan temin edilmiş plakalara ceza uygulanmayacak. Süreç içerisinde yenilenmeleri sağlanacak. Multimedya ekranlar ile hoparlör ve ses sistemlerine dair kriterler ise kısa süre içinde yayımlanacak yönetmelikle netleşecek.

APP plaka süresi uzatıldı mı son gün ne zaman? 1 Nisan itibarı plaka cezaları

PLAKALARDA BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR

  • TŞOF Mührü: Yetkili kurum olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun resmî damgası.
  • TR Rumuzu: Plakanın sol bölümünde yer alan uluslararası güvenlik ibaresi.
  • Hologram ve Güvenlik Şeridi: Plaka üzerinde bulunması zorunlu güvenlik katmanları.
  • Gizli İşaretler: Tekrarlayan kare kutucuklar içinde konumlanan ay-yıldız ve “TR” ifadeleri.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara karekod ile 12 haneli seri numarası ilave edilmiştir.

Plakada karekod yer almaması, plakanın sahte olduğu anlamı taşımaz. Geçerlilik açısından mühür ve güvenlik unsurları yeterli kabul edilir.

