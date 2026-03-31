APP plaka kullananlara ağır para cezası! Uygulama yarın resmen başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni trafik kanununda geçerli olan bazı cezalar için tanınan süre 1 Nisan'da sona eriyor. Yarın itibarıyla APP plakalı, multimedya ve ses sistemi bulunduran tüm araçlara ceza yazılacak. APP plaka takanlara 140 bin lira idari para cezası uygulanacak, ehliyetlerine ise 30 gün süreyle el konulacak. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 11:32

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Kanun ile katlandı. Yeni kanun ile birlikte kurallar ve sınırlar yeniden belirlendi. Kanun maddeleri arasında en çok dikkat çeken ise ve multimedya yasağı oldu. 140 bin TL ceza ödemek istemeyen sürücüler şoförler odasının yolunu tutunca Türkiye genelinde yoğunluk oluştu. Bakanlık ise yaptığı açıklamada vatandaşların mağdur olmaması adına süreyi 1 Nisan'a kadar uzattıklarını bildirmişti. Verilen süre yarın itibarıyla doluyor.

TBMM'de kabul edilen 7574 sayılı Kanun ile trafik cezalarında artışa gidilirken, APP plaka, multimedya yasağı ve diğer bazı trafik kurallarının ihlaline yönelik yeni cezalar yürürlüğe giriyor.
APP plaka ve multimedya sistemleri bulunduranlara ağır para cezaları uygulanacak; APP plaka takanlara 140 bin TL idari para cezası, sürücü belgesi 30 gün geri alınacak ve araç 30 gün trafikten men edilecek.
Yönetmeliğe aykırı multimedya ekranı kullananlara 21 bin TL para cezası kesilecek ve mevzuata aykırı aksesuar bulunan araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek.
Seyir halinde cep ve araç telefonu gibi haberleşme cihazları kullananlara ilk ihlalde 5 bin TL, tekrarlayan ihlallerde ise daha yüksek cezalar ve sürücü belgesi geri alma yaptırımları uygulanacak.
Koruyucu başlık ve gözlük takmayanlara para cezası uygulanacak ve bu kuralın tekrarlayan ihlallerinde cezalar artacak.
Maddi hasarlı, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında olay yerinden izinsiz ayrılan sürücülere para cezası verilecek; ölümlü veya yaralanmalı kazalarda izinsiz ayrılanlara ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 2 yıl sürücü belgesi geri alınma yaptırımı uygulanacak.
KonuCeza TutarıEk YaptırımlarAçıklama
APP Plaka Kullanımı140.000 TLSürücü belgesi 30 gün geri alınır, araç 30 gün trafikten men edilir.Yeni kanun ile birlikte belirlenen kurallar kapsamında APP plaka kullanımına ağır cezalar getirildi.
Multimedya Ekran ve Ses Sistemi Yasağı21.000 TLYönetmeliğe aykırı multimedya ekranı tespit edilmesi halinde uygulanır. Mevzuata aykırı aksesuar bulunan araçlar 30 gün trafikten men edilir.Yönetmeliğe aykırı multimedya ekran ve ses sistemleri bulundurmak yasaklandı.
Seyir Halinde Telefon Kullanımıİlk İhlal: 5.000 TL
İkinci İhlal (1 yıl içinde): 10.000 TL
Üçüncü ve Sonraki İhlaller (1 yıl içinde): Her biri 20.000 TL		Sürücü belgeleri her ihlalde 30 gün geri alınır.Cep telefonu ve benzeri haberleşme cihazlarını seyir halinde kullanmak yasaktır.
Koruma Başlığı ve Gözlüğü Kullanımıİlk İhlal: 2.500 TL
İkinci İhlal (1 yıl içinde): 5.000 TL
Üçüncü ve Sonraki İhlaller (1 yıl içinde): Her biri 10.000 TL		-Koruma başlığı ve gözlüğünü usulüne uygun takmayan sürücü ve yolculara ceza uygulanacak.
Diğer Koruyucu Sistemler ve Emniyet Kemeri Uyarıları1.000 TLGerekli koruyucu sistemler takılmadan/kullanılmadan aracın kara yolunda seyri izin verilmeyecek.Yönetmelikte belirlenen diğer koruyucu sistemleri kullanmayanlara ve emniyet kemeri konusunda uyarıda bulunmayanlara ceza kesilecek.
15 Yaşından Küçük Çocuklar İçin Koruyucu Sistemlerin Kullanımı5.000 TL-15 yaşını doldurmamış çocukların koruyucu sistemleri kullanmadan seyahatine izin veren sürücülere ceza uygulanacak.
Olay Yerinden Ayrılma (Maddi Hasarlı Kazalar)46.000 TL-Anlaşma hali dışında maddi hasarlı trafik kazalarında olay yerinden ayrılan sürücülere uygulanır.
Olay Yerinden Ayrılma (Ölümlü/Yaralanmalı Kazalar)1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıSürücü belgesi 2 yıl geri alınır. Geri alınabilmesi için idari para cezalarının tahsil edilmesi şartı aranır.Zabıtanın izni olmadan zaruret dışında ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerinden ayrılan sürücülere verilir.
Motorsuz Taşıt ve Elektrikli Scooter SürücüleriGenel hükümlere tabi-Bu hüküm, düzenlemenin yayım tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

APP PLAKA KULLANANLARA AĞIR CEZALAR

Yarından itibaren APP plaka, multimedya ekran ve ses sistemi bulunduranlara ceza yazılacak. APP plaka takanlara 140 bin lira idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek.

MULTİMEDYA YASAĞINI DELENE 21 BİN LİRA CEZA

1 Nisan itibarıyla yapılacak trafik denetimlerinde yönetmeliğe aykırı şekilde kullanılan multimedya ekranlarının tespit edilmesi halinde sürücülere 21 bin TL para cezası uygulanacak.

Ayrıca mevzuata uygun olmayan aksesuar bulunan araçların 30 gün süreyle trafikten men edileceği belirtiliyor. Yetkililer, sürücülerin cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için araçlarındaki aksesuarların yönetmeliğe uygun olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

TRAFİKTE TELEFON KULLANANLARA CEZA

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde bu kuralın ikinci defa ihlal edilmesi halinde sürücülere 10 bin lira, bir yıl içinde bu kuralın 3 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 20 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.

İZİN VEREN ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE DE CEZA

Araçların sürülmesi sırasında koruma başlığı ve koruma gözlüğünü usulüne uygun olarak takmayan sürücülere ve yolculara 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde bu kuralın 2'nci defa ihlal edilmesi halinde 5 bin lira, 3'üncü ve daha fazla ihlal edilmesi halinde ise her seferinde 10 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yönetmelikte belirlenen diğer koruyucu sistemleri, usulüne uygun olarak kullanmayanlara ve yönetmelikte cins ve sınıfları belirtilen araçlarda seyahat eden yolcuların, araç hareket etmeden önce ve seyahat sırasında emniyet kemerlerini bağlamaları konusunda uyarıda bulunmayanlara 1000 lira idari para cezası uygulanacak.

Emniyet kemeri, koruma başlığı, koruma gözlüğü ve çocuk bağlama sistemi ve yönetmelikte belirlenen diğer koruyucu sistemleri usulüne uygun olarak kullanılmamasından dolayı işlem yapılan araçlarda bulunan sürücü ve yolculara, gerekli koruyucu sistemleri takmadan/kullanmadan aracın kara yolunda seyrine izin verilmeyecek.

Sürücüler, 15 yaşını doldurmamış çocukların emniyet kemerini, koruma başlığını, koruma gözlüğünü, çocuk bağlama sistemini ve yönetmelikte belirlenen diğer koruyucu sistemlerini usulüne uygun olarak kullanılmalarını sağlamak zorunda olacak. 15 yaşını doldurmamış çocukların koruyucu sistemleri kullanmadan veya usulüne uygun olarak kullanılmasını sağlamadan seyahatine izin veren araç sürücüsüne, 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.

OLAY YERİNDEN AYRILAN SÜRÜCÜLERE HAPİS CEZASI VERİLECEK

Düzenlemeyle, anlaşma hali dışında maddi hasarlı, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan veya kazada ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza trafiği, can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğun saptanmasında yararlı olacak kanıt ve izler dahil kaza yerindeki durumu değiştirmemesi koşuluna uymayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek.

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Olay yerinden ayrılan sürücülerin sürücü belgesi, ilgili görevliler tarafından 2 yıl süreyle geri alınacak. Bu şekilde geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şartı aranacak.

Motorsuz taşıt ve elektrikli skuter sürücülerinin hukuki sorumluluğu genel hükümlere tabi olacak. Bu hüküm, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

Yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında, yetki sınırları içinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin il ve ilçe kuruluşlarında görevli ve yetkili kılınmış personelince tutanak düzenlenecek.

İdari para cezası karar tutanakları ile diğer tutanaklara, görevli ve yetkili personelin açık kimliği yerine personel tanıtım numarası yazılacak.

Teklifin 6 maddesinin daha kabul edilmesinden sonra TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, birleşime ara verdi.

Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Buldan, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
APP plaka süresi uzatıldı mı son gün ne zaman? 1 Nisan itibarı plaka cezaları
WhatsApp'a yeni güncelleme geliyor: Artık tek tek mesaj okumaya son!
APP plaka değiştirme son tarih uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? APP plaka cezaları iptal mi oldu?

ETİKETLER
#trafik cezaları
#App Plaka
#Multimedya Yasağı
#Olay Yerinden Ayrılma
#Seyir Halinde Telefon Kullanımı
#Gündem
