Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

WhatsApp'a yeni güncelleme geliyor: Artık tek tek mesaj okumaya son!

Mart 30, 2026 10:37
Dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından WhatsApp, kullanıcıların okunmamış çok sayıda sohbeti tek seferde özetlemesine olanak tanıyan yeni bir yapay zeka aracını Android Beta sürümünde kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

MESAJLARINIZI WHATSAPP SİZİN İÇİN ÖZETLEYECEK

Google Play Store üzerinden yayınlanan Android 2.26.12.10 Beta güncellemesinde, okunmamış birden fazla sohbetin özetini oluşturmayı sağlayan yepyeni bir özellik gün yüzüne çıktı. Araç sayesinde, özellikle mesaj trafiğinin yoğun olduğu gruplarda nelerin konuşulduğunu tek tek okumaya gerek kalmadan anında öğrenmek mümkün hale gelecek.

WABetaInfo'nun haberine göre, özellik şu an geliştirme aşamasında bulunuyor.

PRIVATE PROCESSING İLE VERİLER GÜVENDE KALACAK

Mesaj özetleri, Meta tarafından geliştirilen ve yüksek güvenlikli olduğu belirtilen "Private Processing" teknolojisine dayanacak. WhatsApp'ın yapay zeka araçları, verileri tamamen gizli bir ortamda işleyip özetleyecek. Böylece Meta veya WhatsApp dahil hiç kimse orijinal mesajlara ya da oluşturulan özetlere erişemeyecek.

Sistemin güvenliğinin, NCC Group ve Trail of Bits gibi bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenerek onaylandığı bildirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde, gizli hesaplama mimarisinin güvenlik standartlarını karşıladığı ifade edildi.

Hatırlanacağı üzere WhatsApp, geçtiğimiz yıl yapay zeka destekli ilk özet araçlarını piyasaya sürmüştü. Artık uygulamadaki mevcut özel özetleme sisteminin kapsamı genişletilerek aynı anda birden fazla sohbetin özetlenmesi hedefleniyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.