WhatsApp'a yeni güncelleme geliyor: Artık tek tek mesaj okumaya son!

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından WhatsApp, kullanıcıların okunmamış çok sayıda sohbeti tek seferde özetlemesine olanak tanıyan yeni bir yapay zeka aracını Android Beta sürümünde kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
Google Play Store üzerinden yayınlanan Android 2.26.12.10 Beta güncellemesinde, okunmamış birden fazla sohbetin özetini oluşturmayı sağlayan yepyeni bir özellik gün yüzüne çıktı. Araç sayesinde, özellikle mesaj trafiğinin yoğun olduğu gruplarda nelerin konuşulduğunu tek tek okumaya gerek kalmadan anında öğrenmek mümkün hale gelecek.
WABetaInfo'nun haberine göre, özellik şu an geliştirme aşamasında bulunuyor.
Mesaj özetleri, Meta tarafından geliştirilen ve yüksek güvenlikli olduğu belirtilen "Private Processing" teknolojisine dayanacak. WhatsApp'ın yapay zeka araçları, verileri tamamen gizli bir ortamda işleyip özetleyecek. Böylece Meta veya WhatsApp dahil hiç kimse orijinal mesajlara ya da oluşturulan özetlere erişemeyecek.
Sistemin güvenliğinin, NCC Group ve Trail of Bits gibi bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenerek onaylandığı bildirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde, gizli hesaplama mimarisinin güvenlik standartlarını karşıladığı ifade edildi.
Hatırlanacağı üzere WhatsApp, geçtiğimiz yıl yapay zeka destekli ilk özet araçlarını piyasaya sürmüştü. Artık uygulamadaki mevcut özel özetleme sisteminin kapsamı genişletilerek aynı anda birden fazla sohbetin özetlenmesi hedefleniyor.