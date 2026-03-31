Samsun’da motosikletlilerin şovu kötü bitti: Kazayı KGYS kameraları kaydetti

Samsun'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları bazı trafik kazaları kaydetti. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde kent genelinde farklı noktalarda gerçekleşen kazalar yer alırken, özellikle iki motosikletlinin karıştığı kaza dikkat çekti. Seyir halindeyken kollarını iki yana açarak giden iki motosikletli çarpışarak devrildi, yerde metrelerce savruldu.

