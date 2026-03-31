Hatay'da otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: Sürücü arabada sıkıştı! Kaza anı kamerada

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücülerden biri yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucundan yaralı sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza anı ise başka aracın araç içi kamerasına yansıdı.

