ABD-İsrail İran’a saldırı düzenledi! Trump görüntüleri sosyal medyada paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsfahan şehrine sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen hava saldırısına ilişkin görüntüyü kendi sosyal medya paltformu Truth Social'dan paylaştı.

Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran'a rejimin askeri yeteneklerini hedef alan yeni saldırıların düzenlendiği ifade edilerek, "ABD, İran rejiminin ülke sınırları dışında etkili bir şekilde güç gösterme kabiliyetini ortadan kaldırmaya devam ediyor." sözlerine yer verildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, İran’ın başkenti Tahran’daki rejime ait hedeflere gerçekleştirilen yeni bir saldırı dalgasının tamamlandığını duyurarak, "Daha fazla ayrıntı ilerleyen saatlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasını yaptı.