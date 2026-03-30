Editor
 | Funda Aydın

Cennetin Çocukları dizisinde İsmail Hacıoğlu neden yok? İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinden ayrıldı mı?

Cennetin Çocukları 26. Bölüm sahnelerinde İsmail Hacıoğlu’nun olmaması izleyenleri hüzünlendirdi. Başarılı oyuncunun Cennetin Çocukları 25. Bölümde veda etmesi sevenlerini üzmüştü. Cennetin Çocukları dizisinin 26. Bölümünde olmaması yapımının reytinglerinde düşüş yaşamasına neden olacak? İsmail Hacıoğlu’nun Cennetin Çocukları dizisine geri dönüp dönmeyeceği ise diğer merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinde İsmail Hacıoğlu neden yok? İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinden neden ayrıldı?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 21:02
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 21:08

Cennetin Çocukları dizisinin 26. bölümünde ’nun yer almaması izleyicilerde büyük bir eksiklik hissi oluşturdu. Başarılı oyuncunun 25. bölümde hikâyeye veda etmesi, hayranlarını üzerken yeni bölümde ekranlarda görülmemesi bu ayrılığı daha da netleştirdi. Dizinin sadık izleyicileri, bu gelişmenin reytinglere nasıl yansıyacağını merak ederken, Hacıoğlu’nun projeye yeniden dönüp dönmeyeceği de en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Yapım cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, oyuncunun ayrılık nedeni ve dizinin yeni yönü büyük bir merakla takip ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinde İsmail Hacıoğlu neden yok? İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinden neden ayrıldı?

İsmail Hacıoğlu'nun rol aldığı Cennetin Çocukları dizisinden yasaklı madde kullanımı iddiaları nedeniyle ayrılması izleyicilerde şaşkınlık ve üzüntü yarattı.
İsmail Hacıoğlu, Cennetin Çocukları dizisinin 25. bölümünde İskender karakterinin kulübedeki yangında ölmesiyle hikâyeye veda etti.
Oyuncunun 26. bölümde yer almaması, ayrılığını kesinleştirdi.
Hacıoğlu'nun diziden ayrılma nedeninin yasaklı madde kullanımıyla anılması olduğu belirtildi.
Yapım ekibi ve kanal yönetiminin bu konuda kritik bir karar aldığı ifade edildi.
İzleyiciler, oyuncunun geri dönüp dönmeyeceğini ve ayrılığın reytinglere etkisini merak ediyor.
CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDE İSMAİL HACIOĞLU NEDEN YOK?

dizisinin 25. Bölümde İskender karakterinin kulübedeki yangında ölmesiyle izleyicisine veda etmişti. Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun Cennetin Çocukları dizisinden ayrılması, izleyicilerini derinden üzdü. Dizinin fanları tarafından İsmail Hacıoğlu’nun geri dönmesi yönünde baskılar sürerken, yapım ekibinin kararının değişip değişmeyeceği ilerleyen bölümlerinde belli olacak.

İsmail Hacıoğlu’nun kanalının sevilen yapımlarından Cennetin Çocukları dizisine geri döner mi sorusu izleyicilerin sosyal medyada merak ettiği konular arasındadır. Ünlü oyuncunun hayranları Hacıoğlu cephesinden gelecek haberi bekliyor.

İSMAİL HACIOĞLU CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

İsmail Hacıoğlu’nun Cennetin Çocukları dizisinden ayrılığı, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı. Başarılı oyuncunun projeye neden veda etmesine sebep olan olay gündemde tazeliğini korumaya devam ediyor. Hacıoğlu’nun adının yasaklı madde kullanımıyla anılması, yapım ekibi ve kanal yönetiminin bu konuda kritik bir karar almasına neden oldu.

TRT 1 yapımı olan dizide alınan bu karar doğrultusunda, İsmail Hacıoğlu’nun Cennetin Çocukları dizisinin 25. bölümüyle sonlandırıldı. Oyuncunun diziden ayrılması, senaryoda da önemli değişiklikleri beraberinde getirirken, izleyiciler bu ani gelişme karşısında şaşkınlık yaşadı.

Özellikle 26. bölümde oyuncunun yer almaması, ayrılığı kesinleştirirken dizinin gidişatına nasıl etki edeceği de merak konusu oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Hacıoğlu’nun performansını özleyeceğini dile getirirken, bazı izleyiciler ise alınan kararı tartışmaya açtı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde nasıl bir yol izleneceği ve bu ayrılığın reytinglere nasıl yansıyacağı ise şimdiden merakla bekleniyor.

