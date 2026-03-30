Eskişehir’de tır otomobille çarpıştı: Aynı aileden 1 ölü, 2 ağır yaralı! Katliam gibi kaza kamerada

- kara yolu Karapazar Mahallesi mevkisinde meydana gelen korkunç trafik kazasında, M.Ç. idaresindeki tırın kontrolünden çıkarak karşı şeride geçmesi sonucu facia yaşandı. Karşı yönden gelen Zafer Çivi yönetimindeki otomobili adeta biçen tırın yarattığı şiddetli çarpışma sonrası, hurdaya dönen araçta sürücü ile eşi Kezban ve kızı Ela Can Çivi sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla araçtan çıkarılan aileden anne Kezban Çivi’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, 18 yaşındaki kızı Ela Can Çivi’nin hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi. Başka bir aracın kamerasına yansıyan kan donduran görüntülerde, tırın aniden şerit değiştirerek otomobilin üzerine daldığı ve çarptıktan sonra yoldan çıktığı net bir şekilde görülürken; jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan tır sürücüsü M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden annenin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, ağır yaralı babanın tedavisi ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor.

Eskişehir’de tır otomobille çarpıştı: Aynı aileden 1 ölü, 2 ağır yaralı! Katliam gibi kaza kamerada

Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunda bir tırın karşı şeride geçerek bir otomobille çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
M.Ç. idaresindeki tırın kontrolünden çıkarak karşı şeride geçmesi sonucu facia yaşandı.
Zafer Çivi yönetimindeki otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve eşi Kezban ile kızı Ela Can Çivi araçta sıkıştı.
Kezban Çivi olay yerinde hayatını kaybederken, 18 yaşındaki kızı Ela Can Çivi hastanede yaşam savaşı veriyor.
Kazada hayatını kaybeden annenin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Ağır yaralı babanın tedavisi ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan tır sürücüsü M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
