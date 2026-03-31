Gündem


 | Onur Kaya

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltında

Son dakika haberi: CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı olduğu dönemdeki faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mustafa Bozbey'in eşi ve kızının da gözaltında olduğu bildirildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 08:12
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 08:59

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

HABERİN ÖZETİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i gözaltına aldı.
Soruşturma kapsamında 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Başkan Bozbey'in Nilüfer'deki evinde arama yapılıp telefonuna el konuldu.
Belediye binasında da arama yapıldığı belirtildi.
MUSTAFA BOZBEY'İN EVİNDE ARAMA YAPILIYOR

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı. Bozbey'in Nilüfer'deki evinde arama yapıldığı ve telefonuna el konulduğu belirtildi.

Belediye binası ve Bozbey'in annesinin evinde de arama yapıldığı öğrenildi. Bursa ile birlikte İstanbul, Balıkesir ve Diyarbakır'da da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

EŞİ VE KIZI DA GÖZALTINDA

Ayrıca soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer ve kardeşlerinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

59 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Soruşturma kapsamında 59 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiği, şüphelilerden 55'inin gözaltına alındığı bildirildi.

SUÇLAMALAR BELLİ OLDU

Şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, söz konusu soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 31 Mart 2026'da aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in de (tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?

Mustafa Bozbey 1962 yılında Bursa’nın Özlüce Mahallesi’nde doğdu. İlkokul eğitimini Özlüce İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini ise Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü 1984 yılında bitirdikten sonra, aynı üniversitede yüksek lisans yaparak İnşaat Yüksek Mühendisi unvanı ile mezun olan Bozbey, kendi şirketini kurarak hayatına devam etti.

18 Nisan 1999 tarihinde DSP'nin Nilüfer Belediye Başkan adayı olan Bozbey, Nilüfer İlçesi’nin üçüncü belediye başkanı oldu. 28 Mart 2004 seçimlerinde bir kez daha Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday olan Bozbey, seçime bu kez CHP'den girdi.

2024 yılında CHP'nin adayı olarak girdiği yerel seçimlerde yüzde 47.62 oy alarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 8 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) 17. Başkanı oldu.

