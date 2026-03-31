Kazaya sinirlendi, demir sopayla diğer sürücüye saldırdı! O anlar kamerada

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaşanan olayda; tampon bölgeye geçerek yük boşaltmak için bekleyen iki tırın karıştığı maddi hasarlı kaza ortalık karıştı. Kazaya sinirlenen tır sürücüsü, aracından inerek küfür ve hakaretlerle demir sopayla meslektaşına saldırdı. O anlar saldırıya uğrayan tır sürücü tarafından saniye saniye kayda alındı.

