Kuryeden skandal hareket! Sipariş edilen tatlıyı önce yaladı, sonra teslim etti

İstanbul'da yemek siparişi sırasında skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre; siparişi teslim etmeye giden bir kurye, apartmana girmeden önce paketteki tatlıyı yaladı. Kuryenin yaptıklarını binanın görüntülü diyafon sisteminden görerek dehşete düşen sipariş sahibi, teslimat sırasında kuryeye tepki gösterdi. Kuryenin ise "Poşete profiterol döküldü, ben de poşeti yaladım" dediği öne sürüldü. Mide bulandıran görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.