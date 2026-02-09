Hatay'da akılalmaz olay! Kargo kuryesinin asansördeki skandal hareketleri kamerada

İskenderun'un Numune Mahallesi’nde bulunan apartman sakinleri, bir süredir asansör kabininden gelen ağır kokulardan şikayetçiydi.

Sorunun kaynağını bir türlü çözemeyen apartman yönetimi, çareyi kabin içerisine güvenlik kamerası taktırmakta buldu. 6 Şubat tarihinde kayıtları inceleyen yöneticiler, karşılaştıkları manzara karşısında adeta donakaldı.

ASANSÖRÜ TUVALET OLARAK KULLANDI

Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, bir kargo firmasında çalışan kuryenin, apartmana paket teslimatı için girdiği sırada asansörü tuvalet olarak kullandığı görüldü. Şahsın aynı zamanda kapalı alanda yasak olmasına rağmen asansör içinde sigara içtiği de görüntülere yansıdı.

"YAKLAŞIK 1 BUÇUK AYDIR İDRAR KOKUSUNUN SEBEBİNİ ARAŞTIRIYORDUK"

Asansör kabini içerisinden gelen idrar kokusunu yaklaşık 1 buçuk aydır araştırdıklarını ifade eden apartman yöneticisi "Olay bizim apartmanımızda gerçekleşti. Yaklaşık 1 buçuk aydan beridir bu idrar kokusunun sebebini araştırıyorduk. Daha önceden yeni idrar kokusu şikayeti olmuştu apartman sakinleri tarafından fakat asansör kabini içerisinde kamera olmadığı için tespit edememiştik. Geçen hafta kamera koyduk ve asansör kabini içerisine montajı gerçekleştirdik. Tesadüf tam 1 hafta sonra da bu mevzu gerçekleşti. Görüntüleri izlediğimize kişiyi apartman çevresindeki kameralardan ve asansör içerisindeki kameradan tespit ettik. Emniyete haber verdik ve emniyette araç plakasından kurye olduğu için kargo firması üzerinden kişinin kimliğini tespit etti. Kargoyu getirdiği kata çıkana kadar idrarını yapıyor" dedi.

"KARGO GETİRDİĞİ KATA ÇIKANA KADAR İDRARINI ASANSÖR KABİNİ İÇERİSİNE YAPMIŞ"

Asansör içerisine yerleştirilen kamerayla idrar kokusunun kaynağını tespit ettiklerini ifade eden apartman yöneticisi "Daha önceden kamera vardı fakat kabin içini gösteren yoktu, birkaç defa bu şikayet gerçekleşince biz kabin içine de bir kamera yerleştirdik. Hemen akabinde de bu olay gerçekleşince kamera işe yaramış oldu. Olay 6 Şubat günü saat 11.00 sıralarında gerçekleşti. Görüntüden gördüğümüz kadarıyla ikinci kata kargo getirmiş ve kata çıkana kadar idrarını asansör kabini içerisine yapmış. Şikayetimizi emniyet güçlerine yaptık onlar gerekeni yapacaklar. Kapının şifresini değiştirdik, kuryelere kapılar açılmayacak. Yemekle ilgili kargolar da aşağıdan kapıdan alınacak" ifadelerini kullandı.

KURYE GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ardından vakit kaybetmeden İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden apartman yönetimi, şahıs hakkında şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kimliği belirlenen kurye H.K., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.