BEDAŞ duyurdu! 9 Şubat Pazartesi İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanacak: Tam 18 ilçe etkilenecek

BEDAŞ, İstanbul’da 18 ilçede yapılacak çalışmalara ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı. Buna göre 9 Şubat Pazartesi günü kent genelinde geniş çaplı bir elektrik kesintisi uygulanacak. Ancak bazı bölgelerde sabah saatlerinde başlayan kesintiler bazı bölgelerde öğlen sonra gerçekleşecek. Bu nedenle de “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusunun cevabı her ilçe ve mahalle için farklı olacak. İşte 9 Şubat Pazartesi İstanbul planlı elektrik kesintilerine dair detaylar…
9 Şubat Pazartesi günü İstanbul’da Şişli, Sultangazi, Sarıyer, Küçükçekmece, Kağıthane, Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Büyükçekmece, Beyoğlu, Beylikdüzü, Beşiktaş, Bayrampaşa, Bahçelievler, Bağcılar ve Arnavutköy ilçelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintiler farklı bölgelerde farklı saatlerde hissedilecek.
İstanbul Avrupa yakasındaki kesintilere dair detaylar www.bedas.com.tr internet adresinde yer alırken, Anadolu yakasındaki kesintilere ait bilgiler, www.ayedas.com.tr sitesinden sorgulanabilecek. 186 numaralı telefon hattı ise kent genelindeki tüm elektrik kesintilerini kamuoyu ile paylaşacak.