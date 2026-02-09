Menü Kapat
Avatar
Editor
 Murat Makas

Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! 26 şüpheli adliyede

İzmir'de Buca Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda rüşvet ve imar usulsüzlüğü iddialarıyla ilgili gözaltına alınan, aralarında Ruhsat ve Denetim Müdürü'nün de bulunduğu 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'de Buca Belediyesi'ne düzenlenen ve operasyonlarında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Buca Belediyesi'nde rüşvet karşılığında, mevzuata aykırı yapı ve planların usulüne uygunmuş gibi gösterilerek ruhsatlandırıldığı ve bu yolla menfaat sağlandığı iddiaları üzerine başlatılan çalışmada, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26’sı yakalandı.

RÜŞVET AĞI OLUŞTURULDU

Yargı sürecinin, son bir yıl içerisinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan doğrudan suç duyurularıyla başladığı öğrenildi. Şikayet dilekçelerinde; imar usulsüzlükleri, haksız ruhsatlandırma işlemleri ve 'iş takipçiliği' adı altında rüşvet ağı oluşturulduğu iddialarının yer aldığı belirtildi.

26 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B.’nin de bulunduğu, emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Öte yandan, firari olan 2 şüpheliden birinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

