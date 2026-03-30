İslam Memiş'ten altın için 6 Nisan uyarısı! 'Cebinde Türk lirası olanlar...'

Altın fiyatları geçen haftaki düşüş trendinden sonra yeni haftaya yükseliş eğilimiyle başladı. Finansal analist İslam Memiş, katıldığı canlı yayında 6 Nisan tarihine dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. Öte yandan İstanbul Kuyumcular Odası tarafından geliştirilen 'Zerger App2 adlı uygulama, kullanıcıların bulundukları konuma göre anlık altın fiyatlarını görüntüleyebilmesine olanak sağlıyor.
Memiş hep yeni uygulamayı hem de piyasalarda yeni haftayı değerlendirdi. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:
"Kuyumcular Odası'nın fiyatıyla, serbest piyasa, televizyondaki kurlar, resmi kurlar hep değişik. Bu fiyatlar Ortalama fiyat olarak referans alınabilir tabii.
Mart ayını geride bırakıyoruz mart genelde savaşın konuşulduğu, manipülasyon fiyatlamalarının olduğu bir ay olarak geride kalıyor.
Tabii altının çok konuşulduğu, düşüşlerin çok konuşulduğu bir ay oldu mart ayı. Yine buradaki hareketlilik bankalara şöyle yansıdı. Bankalardaki her 100 liralık mevduatın 17 lirası altın hesabından. Bu çok önemli bir artış olarak değerlendirilebilir. Normali yüzde 6-7 civarındaydı. Burada ciddi bir artış gözlemliyoruz.
Bu ne demek oluyor. Ocak ayından bu yana ilk çeyrekte altın miktarı 41 ton artmış. Burada mevduat sahipleri altını daha çok tercih etmiş.
Altın yine güvenli liman gömleğini giydi ve yatırımcılar tarafından tercih ediliyor.
Genel hatlarıyla baktığımızda yeni haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatlarında artış gözlemliyoruz. Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar seviyesinde. Altın ve gümüş fiyatları yüzde 1 primle haftaya başladı. Genel itibariyle bütün enstrümanlarda bir yükseliş eğilimi var.
Haftaya baktığımız zaman geniş bant aralığında dalgalanan bir seyrin bizi beklediğini söyleyebiliriz.
Gram altın yaklaşık 6.000 – 6.400 TL bandında.
Çeyrek altın yaklaşık 10.600 – 11.400 TL aralığında.
Cumhuriyet altını ise 43.000 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Ons altın ise 4.200 – 4.500 dolar bandında hareket ediyor.
Manipülasyon piyasası nisan ayında da devam edecek mayısta da devam edecek.
Yıl sonuna kadar bütün enstrümanlarda bir yön arayışı göreceğiz. Ama kati bir yön gelmeyecek gibi duruyor.
Nisan'ın 6'sı önemli Trump'ın verdiği tarih. Bakalım orası geçerliliğini koruyacak mı? O döneme kadar ABD-İran arasında karşılıklı atışmalar devam edecek mi? Eğer söyledikleri gibi Nisan'da bir ateşkes gelirse piyasalarda bir iyimserlik görebiliriz ama şu an haber akışlarında gelen İran''daki elektrik kesintisi ve santrallerin vurulması bize tansiyonun yüksek olduğunu gösteriyor."
Youtube kanalında yaptığı yayında, "Teknik olarak 4.100–4.650 dolar bandının takip edildiğini ifade eden Memiş, bu bantta hareketin süreceğini ve uzun vadede 5.800–6.000 dolar seviyelerinin hedef olduğunu belirtti. Bu nedenle altın toplamak için uygun bir zemin oluştuğunu dile getirdi.