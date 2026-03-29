Altın yeniden yükselişte! Gram altın fırladı: 29 Mart 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları hafta başında Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle 6 bin liranın altına kadar düştükten sonra, hafta sonuna doğru yeniden toparlanmaya başladı. Yatırımcılar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 29 Mart 2026 güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.493,42 dolar
Satış: 4.493,98 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.065,08 TL
Satış: 6.118,89 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 43.188 TL
Satış: 44.864 TL
TAM ALTIN
Alış: 42.581,74 TL
Satış: 43.545,74 TL
YARIM ALTIN
Alış: 21.594 TL
Satış: 23.101 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.963 TL
Satış: 12.053 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.420,713 TL
Satış: 6.240,807 TL