Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten bomba pazartesi uyarısı

Altın ve gümüş fiyatları

Altın ve gümüş fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle yatırım yapmayı düşünenler fiyatlardaki dalgalanmanın seyrini merak ediyor. Finans analisti İslam Memiş, kendi YouTube kanalında yatırımcılara önümüzdeki haftaya ilişkin kritik uyarılarda bulundu. 

islam memiş altın

Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Memiş, yatırımcıların dikkat etmesi gereken seviyeleri ve stratejileri detaylı şekilde paylaştı.
 

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul’un haftayı 12.698 puan seviyesinden tamamladığını hatırlatan Memiş, endeks tarafında alım yönlü karar veren yatırımcıların doğru bir tercih yaptığını ifade etti. Daha önce sık sık dile getirdiği 12.000–12.900 puan aralığına dikkat çeken Memiş, geride kalan haftada da 12.400–13.400 puan bandında dalgalanan bir trend öngördüğünü belirtti. Bu beklentisinin devam ettiğini vurgulayan Memiş, 12.900 puan seviyesinin altının alım fırsatı sunduğunu söyledi. Yıl geneli için ise 16.000–17.000 puan ve üzeri seviyelere ilişkin öngörüsünün sürdüğünü dile getirdi.
 

döviz fiyatları

Memiş, düşüş yönlü hareketlerin alım fırsatı oluşturabileceğini ve acele edilmemesi gerektiğini ifade ettiğini hatırlattı. Teknik seviyeleri önceden paylaştığını belirten Memiş, pazartesi gününden itibaren yeniden 13.000 puan üzeri hareketler beklediğini söyledi. 12.900–12.000 puan aralığının alım fırsatı sunduğunu yineleyen Memiş, yukarı yönlü hareketlerde 13.400 puan seviyesinin hedef olduğunu belirtti.
 

ons altın fiyatı

Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerinde ons altının yüzde 2,5 yükselişle haftayı 4.493 dolar seviyesinde tamamladığını belirten Memiş, 4.375–4.555 dolar aralığında dalgalanma yaşandığını söyledi. 
 

altın toplamak için uygun bir zemin

Teknik olarak 4.100–4.650 dolar bandının takip edildiğini ifade eden Memiş, bu bantta hareketin süreceğini ve uzun vadede 5.800–6.000 dolar seviyelerinin hedef olduğunu belirtti. Bu nedenle altın toplamak için uygun bir zemin oluştuğunu dile getirdi.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altının haftayı 6.685 lira seviyesinden kapattığını söyleyen Memiş, geçtiğimiz hafta boyunca fiziki altın alınmaması gerektiğini ifade ettiğini hatırlattı.

banka üzerinden veya darphane sertifikasıyla altın

 Bunun nedenini işçilik maliyetleri, fırsatçılık ve makas aralıkları olarak açıklayan Memiş, banka üzerinden veya darphane sertifikasıyla alımın daha mantıklı olduğunu belirtti. Önümüzdeki haftadan itibaren fiziki altın piyasasında normalleşme beklediğini de sözlerine ekledi.
 

gümüş fiyatları

Gümüş tarafında da değerlendirmelerde bulunan Memiş, artık alım zamanının geldiğini ifade etti. Gram gümüşün 99,59 TL, ons gümüşün ise 69–71 dolar aralığında olduğunu belirten Memiş, bu piyasada da yükseliş beklentisinin sürdüğünü vurguladı.
 

Enerji piyasalarında Brent petrol

Enerji piyasalarında Brent petrolün yüzde 5,5 yükselişle 107 dolar seviyesinin üzerine çıktığını belirten Memiş, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon ve risk anlamına geldiğini söyledi. Küresel belirsizliklerin devam ettiğini ifade eden Memiş, korku endeksindeki yükseliş ve dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde olmasının piyasalardaki istikrarsızlığı gösterdiğini dile getirdi.
 

ALTIN İÇİN 3 ÖNEMLİ BAŞLIK

Altın piyasasına ilişkin üç önemli gelişmeye de dikkat çeken Memiş, Rusya’nın 100 gram üzeri altının ülke dışına çıkarılmasını yasakladığını, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın altına dayalı yeni sistemlere dair sinyaller verdiğini ve Hindistan’ın kendi altın piyasasını oluşturma yönünde adımlar attığını söyledi. Çin, Hindistan ve İran gibi ülkelerin alternatif finansal sistemlere yönelebileceğini ifade etti.
 

altın, gümüş ve borsadaki düşüşler

Açıklamalarının sonunda net mesajını paylaşan Memiş, altın, gümüş ve borsadaki düşüşlerin kalıcı olmadığını ve fırsat sunduğunu belirtti. Petrol ve dolar endeksindeki yükselişlerin kalıcı olmasını beklemediğini ifade eden Memiş, yatırımcılar için psikoloji yönetiminin büyük önem taşıdığını vurguladı. Sürü psikolojisiyle hareket edenlerin zarar edeceğini dile getiren Memiş, 2026 yılını “manipülasyon yılı” olarak tanımladı.
 

ALTIN YATIRIMI

Güçlü finansal okuryazarlık ve sağlam psikolojinin bu süreçte kritik olduğunu belirten Memiş, bu yılın para kazanma değil riski yönetme yılı olduğunu ifade ederek, “Kazanamasanız bile kaybetmemek önemli” dedi.

