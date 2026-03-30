İnternette 25 kuruş fırtınası! Satış fiyatını görenler şoke oldu: Telefonla takas etmek isteyen bile var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan bir vatandaşın online bir siteye verdiği ilan görenleri dumura uğrattı. Satıcı, 25 kuruşluk madeni para için 90 bin TL fiyat biçti. Satın almak isteyenlere ise verdiği cevaplar şaşkına çevirdi.
İlanın en dikkat çeken kısmı ise ilana gelen takas teklifleri oldu. Bir kullanıcı, "iPhone 16 ile 2 tanesini takas yapabiliriz" diyerek madeni paraları satın almak istediğini belirtti. Diğer kullanıcı ise "Fiyatta pazarlık payı var mı?" diye sordu. Bozuk paralara biçilen yüksek meblağlar sosyal medyada gündeme otururken, bazı kullanıcılar koleksiyon değeri taşıdığını öne sürdü.