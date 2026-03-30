Bursa sağanak yağışa teslim! Tarlalar göle döndü, hayvanlar mahsur kaldı

Bursa'da 3 gündür aralıksız devam eden sağanak yağış, toprak kaymaları ve su baskınlarına yol açtı. Karacabey ilçesinde tarlalar sular altında kaldı, ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Yoğun yağışın etkili olduğu bölgelerde özellikle eğimli arazilerde toprak kaymaları meydana geldi. Karacabey ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde ise sağanak yağış tarım alanlarını vurdu. Günlerdir süren yağmur nedeniyle tarlalar suyla dolarak göle döndü. Bölgede hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın ahırında bulunan büyükbaş hayvanlar da suyun yükselmesiyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, hayvanları dikkatli bir çalışma sonucu bulundukları yerden çıkararak güvenli alana taşıdı.

Yetkililer, yağışların aralıklarla 1 hafta boyunca devam edeceğini belirterek özellikle dere yatakları, yamaç bölgeler ve su baskını riski taşıyan alanlarda yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.