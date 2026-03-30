Ekonomi
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri Açıklandı mı? Kadro, Branş ve Şartlar Neler?

Adalet Bakanlığı, 2026 yılı için yaklaşık 15 bin kişilik yeni personel istihdamı hazırlıklarını sürdürüyor. Alımların büyük kısmının Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadrolarında yapılması beklenirken; infaz ve koruma memurluğu, zabıt kâtipliği, destek personeli, şoför ve güvenlik görevlisi gibi farklı unvanlarda da kadro açılacağı öngörülüyor. Adaylar, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru takvimi ve şartlarıyla ilgili resmî duyuruları yakından takip ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı memur alımı ne zaman yapılacak? İşte 2026 yılı için planlanan 15 bin kişilik personel alımıyla ilgili tüm detaylar…

GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 13:58

2026 yılı için Adalet Bakanlığı tarafından planlanan yaklaşık 15 bin kişilik yeni istihdam süreci, kamu sektöründe kariyer yapmak isteyen binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere açılması öngörülen kadrolara ilişkin detaylar henüz netleşmezken; başvuru takvimi ve kontenjan dağılımı adaylar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı 2026 ne zaman gerçekleşecek? Memur alımı başvuru tarihleri açıklandı mı ve şartları neler? İşte konuya dair tüm ayrıntılar…

Adalet Bakanlığı, 2026 yılı için yaklaşık 15 bin kişilik yeni personel alımı planlıyor.
Alımların nisan ayı başında duyurulması bekleniyor.
Başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı henüz netleşmedi.
İnfaz ve Koruma Memuru, Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi gibi çeşitli kadrolarda alım yapılması öngörülüyor.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adalet Bakanlığı personel alımı için başvuru süreci henüz başlamadı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kapsamlı personel alımına ilişkin ilan metninde son aşamaya gelindi. Detayların kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Yapılan açıklamalara göre alımların nisan ayı başında duyurulması bekleniyor. Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandığında, haberimize eklenecek.

ALIM YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU

Başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı; resmi ilan yayımlandığında netlik kazanacak. Adalet Bakanlığı personel alımı: Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel açığını kapatmayı hedefliyor. Geniş bir meslek grubunu kapsayan bu alımlar için açılması beklenen kadrolar şunlar:

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

Zabıt Kâtibi ve Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi (Büro Personeli)

Mübaşir

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Teknisyen ve Tekniker

Hemşire ve Sağlık Teknikeri

Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

Mühendis ve İstatistikçi

İşaret Dili Tercümanı

Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Ceza İnfaz Kurumu İKM alımları
Halkbank KPSS'siz 700 personel şartları neler başvurular ne zaman?
2026 Halkbank personel alımı başvuruları başladı: Sınav ne zaman, başvuru şartları neler?
