2026 yılı için Adalet Bakanlığı tarafından planlanan yaklaşık 15 bin kişilik yeni istihdam süreci, kamu sektöründe kariyer yapmak isteyen binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere açılması öngörülen kadrolara ilişkin detaylar henüz netleşmezken; başvuru takvimi ve kontenjan dağılımı adaylar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı 2026 ne zaman gerçekleşecek? Memur alımı başvuru tarihleri açıklandı mı ve şartları neler? İşte konuya dair tüm ayrıntılar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri Açıklandı mı? Kadro, Branş ve Şartlar Neler? Adalet Bakanlığı, 2026 yılı için yaklaşık 15 bin kişilik yeni personel alımı planlıyor. Alımların nisan ayı başında duyurulması bekleniyor. Başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı henüz netleşmedi. İnfaz ve Koruma Memuru, Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi gibi çeşitli kadrolarda alım yapılması öngörülüyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adalet Bakanlığı personel alımı için başvuru süreci henüz başlamadı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kapsamlı personel alımına ilişkin ilan metninde son aşamaya gelindi. Detayların kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Yapılan açıklamalara göre alımların nisan ayı başında duyurulması bekleniyor. Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandığında, haberimize eklenecek.

ALIM YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU

Başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı; resmi ilan yayımlandığında netlik kazanacak. Adalet Bakanlığı personel alımı: Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel açığını kapatmayı hedefliyor. Geniş bir meslek grubunu kapsayan bu alımlar için açılması beklenen kadrolar şunlar:

•İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

•Zabıt Kâtibi ve Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi (Büro Personeli)

•Mübaşir

•Koruma ve Güvenlik Görevlisi

•Teknisyen ve Tekniker

•Hemşire ve Sağlık Teknikeri

•Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

•Mühendis ve İstatistikçi

•İşaret Dili Tercümanı

•Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)