Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Ceza İnfaz Kurumu İKM alımları

Adalet Bakanlığı’nın 15 bin personel alımına ilişkin başvuru koşulları merak konusu olmaya devam ediyor. Adalet hizmetlerini güçlendirmek amacı doğrultusunda, Bakanlık tarafından 2026 yılı içinde kapsamlı bir personel alımı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Toplam 15 bin kişilik kadro için yapılacak bu istihdam sürecinde, adliyeler ile ceza infaz kurumlarında görev yapacak farklı meslek gruplarına yer verilmesi öngörülüyor. Adaylar ise başvuru sürecinin hangi tarihte başlayacağını ve hangi unvanlara alım yapılacağını yakından izliyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 15:50

2026 yılı kapsamında Adalet Bakanlığı, teşkilat yapısını tahkim etmek amacıyla 15 bin yeni personeli bünyesine katmaya hazırlanıyor. Planlanan istihdam çerçevesinde adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere infaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ile şoför gibi çeşitli pozisyonlar öne çıkıyor. Başvuruların e-Devlet platformu üzerinden alınması beklenirken, adaylar resmi duyuruların yayımlanacağı tarihi dikkatle takip ediyor.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel ihtiyacını gidermeyi amaçlayan alım süreci, geniş bir meslek yelpazesini kapsayacak. Açılması planlanan kadrolar şu şekilde sıralanıyor:

  • İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)
  • Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)
  • Mübaşir
  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  • Teknisyen ve Tekniker
  • Hemşire ve Sağlık Teknikeri
  • Psikolog ve Sosyal Çalışmacı
  • Mühendis ve İstatistikçi
  • İşaret Dili Tercümanı
  • Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)
BAŞVURU ŞARTLARI VE KPSS TABAN PUANLARI

Adalet Bakanlığı personel alımına yönelik başvurularda genel ve özel kriterler belirleyici olacak. Genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından yoksun bulunmamak ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gibi ölçütler yer alıyor. Bununla birlikte esas belirleyici unsur, kadro bazında talep edilen yaş sınırı ile boy-kilo kriteri gibi özel koşullar olacak. Özellikle infaz ve koruma memurluğu için sağlık kurulu raporu ve fiziki yeterlilik sınavları sürecin kritik aşamalarından biri olarak öne çıkıyor. puan şartı ise adaylar arasındaki en yoğun rekabet başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Çoğunlukla 70 taban puan uygulaması esas alınsa da bazı kontenjanlarda bu sınırın esnetilip esnetilmeyeceği yayımlanacak başvuru kılavuzuyla netlik kazanacak. 2024 ve 2025 KPSS sonuçlarının geçerli olacağı bu alım sürecinde, puan üstünlüğüne göre yapılacak sıralama mülakat aşamasına katılacak adayları belirleyecek.

