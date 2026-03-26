2026 Halkbank personel alımı başvuruları başladı: Sınav ne zaman, başvuru şartları neler?

Türkiye'nin köklü kamu bankalarından biri olan Halkbank, 2026 yılı için çok sayıda personel alım yapacağını duyurdu. Müfettiş Yardımcılığı, İç Kontrolör Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı ve Servis Görevlisi kadrolarına yapılacak alımlar için başvuru süreci hızla başladı. Binlerce aday, başvuru tarihleri, sınav takvimi ve kriterler hakkında ayrıntılı bilgi arıyor. Başvuru süreci ve sınav detayları netleşti.

HALKBANK PERSONEL ALIM SÜRECİ BAŞLADI

Halkbank, 2026 yılı personel alımı sürecini resmen açtı! Başvurular 24 Mart tarihinde alınmaya başladı. Son başvuru tarihinin 12 Nisan 2026 olduğu açıklandı. Banka, farklı eğitim seviyelerine ve görev tanımlarına uygun olarak müfettiş yardımcısı, iç kontrolör yardımcısı, uzman yardımcısı ve servis görevlisi unvanlarında işe alım yapacağını duyurdu. Hem merkezi hem de taşra birimlerinde görev alacak personel ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Başvurular, adayların Anadolu Üniversitesi’nin resmi başvuru platformu olan https://ais.anadolu.edu.tr adresinden online olarak yapılacak.

2026 HALKBANK PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Halkbank personel alımı kapsamında yapılacak olan yazılı sınav 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Sınav, müfettiş yardımcılığı, iç kontrolör yardımcılığı, uzman yardımcılığı ve servis görevlisi için ayrı ayrı uygulanacak. Sınav günü ve yeri, adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecek olup, sınav giriş belgesi 20 Nisan 2026 Pazartesi günü itibarıyla Anadolu Üniversitesi’nin sisteminden temin edilebilecek. Sınavlar; Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (Anadolu-Avrupa), İzmir, Malatya, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplam 11 ilde yapılacak. Sınav tek oturumdan oluşacak ve adaylar başvuru sırasında tercih ettikleri merkezde sınava girecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Halkbank personel alımına katılmak isteyen adayların birçok şartı karşılaması gerekiyor. Başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen haklarından mahrum bulunmaması ve hukuki süreçlerde herhangi bir engelinin olmaması aranıyor. Ayrıca adayların bankacılık kanunu gereği bankalarda çalışması yasaklanmamış olmalıdır. Yaş ve eğitim şartları da unvanlara göre farklılık gösteriyor. Müfettiş ve iç kontrolör yardımcılığı için lisans mezunlarının 01.01.1998 ve sonrası, yüksek lisans/doktora mezunlarının ise 01.01.1996 ve sonrası doğumlu olması gerekiyor. Uzman yardımcılığı için ise 01.01.1996 sonrası doğum şartı aranıyor. Tüm adayların dört yıllık eğitim veren üniversitelerin belirli bölümlerinden mezun olmaları ya da Haziran 2026 itibarıyla mezun olacak olmaları isteniyor. Ayrıca sağlık, askerlik, başka bir kuruma zorunlu hizmet yükümlülüğü olmaması gibi şartlar da aranan kriterler arasında yer alıyor.

HALKBANK PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

İlan kapsamında farklı birimlerde görevlendirilmek üzere çok sayıda personel görevlendirilecek.

Müfettiş Yardımcısı: 45 kişi (İstanbul – Teftiş Kurulu Başkanlığı)

İç Kontrolör Yardımcısı: 25 kişi (Türkiye genelinde belirlenen iller – İç Kontrol Daire Başkanlığı)

Kontrolör Yardımcısı: 25 kişi (Türkiye genelinde belirlenen iller – İç Kontrol Daire Başkanlığı) Uzman Yardımcısı: 250 kişi (İstanbul – Hizmet birimleri)

Servis Görevlisi: 380 kişi (Şubeler – Türkiye genelinde)

Böylece banka, farklı kariyer hedeflerine sahip adaylar için geniş bir istihdam fırsatı sunuyor.

SINAVIN YAPISI NASIL OLACAK

Müfettiş, İç Kontrolör ve Uzman Yardımcılığı sınavı üç ana bölümden oluşacak. Toplamda 150 sorudan oluşan sınav 180 dakika sürecek.

Genel Yetenek: 50 soru (%25)

Yabancı Dil (İngilizce): 40 soru (%25)

Alan Bilgisi: 60 soru (%50)

Servis Görevlisi alımında ise yapı biraz daha farklı olacak.

Genel Yetenek: 50 soru (%60)

Alan Bilgisi: 50 soru (%40)

Bu sınavın süresi ise 120 dakika olacak. Tüm sınavlar test usulünde yapılacak ve her soru 5 şıklı olacak.

BARAJ DETAYI

Adayların başarılı sayılabilmesi için yalnızca toplam puan değil, bölüm bazlı başarı da gerekiyor. Her bölümden en az %50 doğru yapılması ve genel ortalamanın en az 60 puan olması zorunlu tutuluyor. Bu kriterleri sağlayan adaylar arasından başarı sırasına göre belirli sayıda kişi mülakata çağrılacak. Örneğin; Müfettiş Yardımcılığı için en yüksek puanlı 135 aday, İç Kontrolör Yardımcılığı için 75 aday, Uzman Yardımcılığı için 750 aday mülakat aşamasına geçecek. Servis Görevlisi kadrosunda ise her il için kontenjanın 3 katı aday mülakata davet edilecek. Sınavda adaylar için önemli bir avantaj da bulunuyor. Değerlendirme yalnızca doğru cevaplar üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar puan düşürmeyecek.

SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru için adaylardan 500 TL ücret alınacak ve bu tutar Anadolu Üniversitesi başvuru sisteminden kredi/banka kartıyla yatırılacak.

