İŞKUR 4 bin 292 personel alımı başvurusu nasıl yapılır şartları neler?

İŞKUR, Türkiye genelinde çeşitli illerde görevlendirilmek üzere toplam 4 bin 292 güvenlik ve temizlik personeli alımı yapılacağını duyurdu. 81 ili kapsayan istihdam süreci kapsamında adaylar, özel sektör bünyesindeki iş yerlerinde göreve alınacak. Farklı eğitim düzeylerinden adaylar başvuru gerçekleştirebilecek. Başvurular, İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden “iş arayan” girişi yapılarak ilanlar sekmesinden tamamlanıyor.

İŞKUR 4 BİN 292 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, kurumun fiziki şubelerine gitmeden çevrim içi ortamda işlemlerini tamamlayabiliyor. “esube.iskur.gov.tr” adresine giriş yaptıktan sonra “İş Arayan” bölümünden T.C. kimlik numarası ve şifre aracılığıyla sisteme erişim sağlanıyor. “İş İlanları” sekmesinde “Meslek” alanına “Güvenlik Görevlisi” yazarak arama yapıldığında, Türkiye genelindeki tüm güncel ilanlar görüntüleniyor. Adaylar, ikamet ettikleri yere en yakın ve kriterlerine en uygun ilana tek tıkla başvuruda bulunabiliyor.

İŞKUR 4 BİN 292 PERSONEL KADRO DAĞILIMI

Güvenlik pozisyonlarına başvuracak adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, İŞKUR sistemine kayıtlı bulunma, özel güvenlik kimlik kartı sahibi olma, adli sicil kaydının olmaması ve askerlikle ilişiğinin bulunmaması gibi kriterler aranıyor. Bunun yanında adayların görev yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık probleminin bulunmaması şartı da yer alıyor. İŞKUR tarafından yayımlanan ilana göre güvenlik kadrolarında toplam 1483 personel görevlendirilecek. Kadro dağılımı şu şekilde:

804 özel güvenlik görevlisi (silahsız)

612 güvenlik görevlisi

51 özel güvenlik görevlisi (silahlı)

6 özel güvenlik ve koruma personeli

5 güvenlik polisi

3 güvenlik amiri/sorumlusu

1 eğitim kurumu güvenlik görevlisi

1 güvenlik müdürü

Temizlik personeli istihdamında ise toplam 2 bin 809 kişilik kontenjan ayrıldığı açıklandı. Kadro dağılımı şöyle: