Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Halkbank KPSS'siz 700 personel şartları neler başvurular ne zaman?

Halkbank tarafından ilan edilen 700 kişilik personel temin süreci başladı. KPSS koşulu aranmaksızın yapılacak alımlar için başvurular 12 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, farklı unvanlar için yazılı sınava tabi tutulacak ve süreç Anadolu Üniversitesi aracılığıyla yürütülecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 20:39
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 20:39

Halkbank, 2026 yılı kapsamında toplam 700 personel edeceğini duyurdu. Banka bünyesinde görevlendirilecek adaylar için başvuru süreci 24 Mart itibarıyla başladı. KPSS şartı talep edilmeyen alımlar kapsamında başvurular, Anadolu Üniversitesi üzerinden 12 Nisan 2026’ya kadar gerçekleştirilebilecek. Personel alımı dört ayrı pozisyonda yapılacak. Buna göre 45 Müfettiş Yardımcısı, 25 İç Kontrolör Yardımcısı, 250 Uzman Yardımcısı ve 380 Servis Görevlisi kadrosu için istihdam sağlanacak. Türkiye çapında gerçekleştirilecek bu alımda adaylar, tercih ettikleri kadroya göre ayrı bir değerlendirme sürecine tabi tutulacak.

HABERİN ÖZETİ

Halkbank KPSS'siz 700 personel şartları neler başvurular ne zaman?

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Halkbank, 2026 yılına kadar toplam 700 personel alımı yapacağını duyurdu ve başvuru süreci 24 Mart'ta başladı.
KPSS şartı aranmayan alımlar için başvurular 12 Nisan 2026'ya kadar Anadolu Üniversitesi üzerinden yapılabilecek.
Alımlar Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Servis Görevlisi olmak üzere dört pozisyonda gerçekleştirilecek.
Servis görevlisi pozisyonu için 1996 ve sonrası doğumlu olmak, ilgili lisans programlarından mezun olmak veya mezuniyet aşamasında bulunmak ve başvuru yapılacak ilde ikamet etmek şartları aranıyor.
Müfettiş, iç kontrolör ve uzman yardımcılığı pozisyonları için lisans mezunları 1998 ve sonrası, yüksek lisans veya doktora mezunları ise 1996 sonrası doğumlu olmaları gerekiyor.
Başvurular https://ais.anadolu.edu.tr/ adresinden çevrim içi yapılacak ve 500 TL sınav ücreti tahsil edilecek.
Yazılı sınav 26 Nisan 2026'da saat 14.00'te 11 ilde yapılacak ve adaylar sınav giriş belgelerine 20 Nisan'dan itibaren ulaşabilecek.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
HALKBANK 700 PERSONEL ŞARTLARI NELER?

Servis görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, belirli suçlardan mahkûmiyet almamış bulunması ve bankacılık faaliyetlerini engelleyen bir durumunun olmaması gerekiyor. Bunun yanı sıra 1996 ve sonrasında doğmuş olmak, ilgili lisans programlarından mezun olmak ya da mezuniyet aşamasında bulunmak şartı aranıyor. Başvuru yapılacak ilde ikamet etme koşulu da öne çıkan kriterler arasında bulunuyor. Müfettiş, iç kontrolör ve uzman yardımcılığı pozisyonlarında yaş kriteri unvana göre farklılık gösteriyor. Lisans mezunları açısından genel olarak 1998 ve sonrası doğumlular başvuru hakkına sahip. Yüksek lisans veya doktora mezunları için ise bu yaş sınırı 1996’ya kadar genişliyor. Adayların ilgili akademik bölümlerden mezun olması ve bankacılık mesleğine uygun nitelikler taşıması gerekiyor.

HALKBANK 700 PERSONEL BAŞVURU NEREDEN?

Başvurular sadece çevrim içi olarak https://ais.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden kabul edilmektedir. Adayların başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurması ve güncel bir fotoğraf yüklemesi zorunludur. Süreç çerçevesinde 500 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup, başvurusunu tamamlayan adaylara herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır. Yazılı sınav 26 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00’te uygulanacak. Sınav organizasyonu; başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 11 ilde gerçekleştirilecek. Adaylar sınav giriş belgelerine 20 Nisan tarihinden itibaren ulaşabilecek.

ETİKETLER
#istihdam
#kariyer
#sınav tarihi
#Kamu Bankası
#Halkbank Personel Alımı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.