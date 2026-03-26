Halkbank, 2026 yılı kapsamında toplam 700 personel istihdam edeceğini duyurdu. Banka bünyesinde görevlendirilecek adaylar için başvuru süreci 24 Mart itibarıyla başladı. KPSS şartı talep edilmeyen alımlar kapsamında başvurular, Anadolu Üniversitesi üzerinden 12 Nisan 2026’ya kadar gerçekleştirilebilecek. Personel alımı dört ayrı pozisyonda yapılacak. Buna göre 45 Müfettiş Yardımcısı, 25 İç Kontrolör Yardımcısı, 250 Uzman Yardımcısı ve 380 Servis Görevlisi kadrosu için istihdam sağlanacak. Türkiye çapında gerçekleştirilecek bu alımda adaylar, tercih ettikleri kadroya göre ayrı bir değerlendirme sürecine tabi tutulacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Halkbank KPSS'siz 700 personel şartları neler başvurular ne zaman? Halkbank, 2026 yılına kadar toplam 700 personel alımı yapacağını duyurdu ve başvuru süreci 24 Mart'ta başladı. KPSS şartı aranmayan alımlar için başvurular 12 Nisan 2026'ya kadar Anadolu Üniversitesi üzerinden yapılabilecek. Alımlar Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Servis Görevlisi olmak üzere dört pozisyonda gerçekleştirilecek. Servis görevlisi pozisyonu için 1996 ve sonrası doğumlu olmak, ilgili lisans programlarından mezun olmak veya mezuniyet aşamasında bulunmak ve başvuru yapılacak ilde ikamet etmek şartları aranıyor. Müfettiş, iç kontrolör ve uzman yardımcılığı pozisyonları için lisans mezunları 1998 ve sonrası, yüksek lisans veya doktora mezunları ise 1996 sonrası doğumlu olmaları gerekiyor. Başvurular https://ais.anadolu.edu.tr/ adresinden çevrim içi yapılacak ve 500 TL sınav ücreti tahsil edilecek. Yazılı sınav 26 Nisan 2026'da saat 14.00'te 11 ilde yapılacak ve adaylar sınav giriş belgelerine 20 Nisan'dan itibaren ulaşabilecek.

HALKBANK 700 PERSONEL ŞARTLARI NELER?

Servis görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, belirli suçlardan mahkûmiyet almamış bulunması ve bankacılık faaliyetlerini engelleyen bir durumunun olmaması gerekiyor. Bunun yanı sıra 1996 ve sonrasında doğmuş olmak, ilgili lisans programlarından mezun olmak ya da mezuniyet aşamasında bulunmak şartı aranıyor. Başvuru yapılacak ilde ikamet etme koşulu da öne çıkan kriterler arasında bulunuyor. Müfettiş, iç kontrolör ve uzman yardımcılığı pozisyonlarında yaş kriteri unvana göre farklılık gösteriyor. Lisans mezunları açısından genel olarak 1998 ve sonrası doğumlular başvuru hakkına sahip. Yüksek lisans veya doktora mezunları için ise bu yaş sınırı 1996’ya kadar genişliyor. Adayların ilgili akademik bölümlerden mezun olması ve bankacılık mesleğine uygun nitelikler taşıması gerekiyor.

HALKBANK 700 PERSONEL BAŞVURU NEREDEN?

Başvurular sadece çevrim içi olarak https://ais.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden kabul edilmektedir. Adayların başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurması ve güncel bir fotoğraf yüklemesi zorunludur. Süreç çerçevesinde 500 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup, başvurusunu tamamlayan adaylara herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır. Yazılı sınav 26 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00’te uygulanacak. Sınav organizasyonu; başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 11 ilde gerçekleştirilecek. Adaylar sınav giriş belgelerine 20 Nisan tarihinden itibaren ulaşabilecek.