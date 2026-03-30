Star TV’de ekrana gelen Çirkin dizisi, ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizi, dün akşam izleyiciyle buluştu ve reytinglerde de oldukça başarılı bir performans sergiledi. Şimdi ise dizide Çağlar Ertuğrul’un gençliğini canlandıran oyuncunun benzerliği konuşuluyor.



Özetle

HABERİN ÖZETİ Çirkin dizisinde Çağlar Ertuğrul'un gençliğini oynayan Ali Talha Gürbüz kimdir? Ali Talha Gürbüz kaç yaşında nereli? Star TV'de yayınlanan ve ilk bölümüyle dikkat çeken 'Çirkin' dizisinde Çağlar Ertuğrul'un gençliğini canlandıran Ali Talha Gürbüz'ün benzerliği gündem oldu. Dün akşam izleyiciyle buluşan 'Çirkin' dizisi, reytinglerde başarılı bir performans sergileyerek ilk 5'te yer aldı. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrollerini paylaştığı dizinin yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin üstleniyor. 2009 İstanbul doğumlu olan Ali Talha Gürbüz, 'Çirkin' dizisi öncesinde 'Atiye', 'Çukur' ve 'Barbaroslar' gibi yapımlarda da rol aldı.

ALİ TALHA GÜRBÜZ KİMDİR?

Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak, başrollerini paylaştığı Çirkin dizisiyle ekran macerasına başladı.

Fırat Parlak ve Koray Şahin’in yapımcılığını üstlendiği, 25 Film imzalı Çirkin, pazar akşamı kuşağında Teşkilat ve Doktor Başka Hayatta gibi dizilerle yarıştı. Açıklanan reyting sonuçları, dizinin ilk 5’te yer alarak güçlü bir açılış yaptığını ortaya koydu.

Dizinin cast seçimi de izleyiciden tam not aldı. Özellikle Çağlar Ertuğrul’un gençliğini canlandıran Ali Talha Gürbüz’ün benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Dizi bitiminde Ali Talha Gürbüz’ün hayatı araştırılmaya başlandı.

2009 İstanbul doğumlu olan Ali Talha Gürbüz, 2026 Star TV yapımı Çirkin dizisiyle dikkat çekerken, daha önce Atiye, Çukur ve Barbaroslar gibi yapımlarda da rol almış genç bir yetenek olarak öne çıkıyor.

Ali Talha Gürbüz'ün Oynadığı Dizi ve Yapımlar:

Çirkin (2026 - Star TV)

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı (TRT 1)



Atiye (Netflix)

Çukur (Show TV)