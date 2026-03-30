Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Çirkin dizisinde Çağlar Ertuğrul'un gençliğini oynayan Ali Talha Gürbüz kimdir? Ali Talha Gürbüz kaç yaşında nereli?

Star TV’de başlayan Çirkin dizisi ilk bölümüyle gündemde yer almayı başardı. Dizi dün akşam ilk kez seyirci karşısına çıktı. Reyting sonuçları da oldukça başarılıydı. Şimdiyse dizide Çağlar Ertuğrul’un gençliğini oynayan oyuncunun benzerliği konuşuldu. Peki Çirkin dizisinde Çağlar Ertuğrul'un gençliğini oynayan Ali Talha Gürbüz kimdir? Ali Talha Gürbüz kaç yaşında nereli?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 14:38

Star TV’de ekrana gelen , ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizi, dün akşam izleyiciyle buluştu ve reytinglerde de oldukça başarılı bir performans sergiledi. Şimdi ise dizide ’un gençliğini canlandıran oyuncunun benzerliği konuşuluyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Star TV'de yayınlanan ve ilk bölümüyle dikkat çeken 'Çirkin' dizisinde Çağlar Ertuğrul'un gençliğini canlandıran Ali Talha Gürbüz'ün benzerliği gündem oldu.
Dün akşam izleyiciyle buluşan 'Çirkin' dizisi, reytinglerde başarılı bir performans sergileyerek ilk 5'te yer aldı.
Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrollerini paylaştığı dizinin yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin üstleniyor.
2009 İstanbul doğumlu olan Ali Talha Gürbüz, 'Çirkin' dizisi öncesinde 'Atiye', 'Çukur' ve 'Barbaroslar' gibi yapımlarda da rol aldı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

ALİ TALHA GÜRBÜZ KİMDİR?

Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak, başrollerini paylaştığı Çirkin dizisiyle ekran macerasına başladı.
Fırat Parlak ve Koray Şahin’in yapımcılığını üstlendiği, 25 Film imzalı Çirkin, pazar akşamı kuşağında Teşkilat ve Doktor Başka Hayatta gibi dizilerle yarıştı. Açıklanan reyting sonuçları, dizinin ilk 5’te yer alarak güçlü bir açılış yaptığını ortaya koydu.

Dizinin cast seçimi de izleyiciden tam not aldı. Özellikle Çağlar Ertuğrul’un gençliğini canlandıran Ali Talha Gürbüz’ün benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Dizi bitiminde Ali Talha Gürbüz’ün hayatı araştırılmaya başlandı.

2009 İstanbul doğumlu olan Ali Talha Gürbüz, 2026 Star TV yapımı Çirkin dizisiyle dikkat çekerken, daha önce Atiye, Çukur ve Barbaroslar gibi yapımlarda da rol almış genç bir yetenek olarak öne çıkıyor.

Ali Talha Gürbüz'ün Oynadığı Dizi ve Yapımlar:

Çirkin (2026 - Star TV)
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı (TRT 1)

Atiye (Netflix)
Çukur (Show TV)

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.