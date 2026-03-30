100 km hıza çıkınca arabanız beşik gibi sallanıyorsa aman dikkat! Gerçek sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

100 km hıza çıkınca arabanız beşik gibi sallanıyorsa aman dikkat! Gerçek sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

Otoyolda hızınızı artırdığınızda direksiyonda ve araçta şiddetli bir sarsıntı hissediyor musunuz? Cevabınız "evet" ise arabanızda hiç aklınızdan bile geçmeyen basit bir mekanik sorun yaşanıyor olabilir.

100 km hıza çıkınca arabanız beşik gibi sallanıyorsa aman dikkat! Gerçek sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

Otoyol sürüşlerinde hız göstergesi 100 km/s seviyesine yaklaştığında arabada sarsıntı hissedildiği anlar pek çok sürücüye tanıdık gelecektir. 100 km/s hız sınırı, tekerleklerin dönüş dinamikleri nedeniyle araçlardaki ivmelenme problemlerini ölçmek için standart bir referans noktası olarak kabul ediliyor.

100 km hıza çıkınca arabanız beşik gibi sallanıyorsa aman dikkat! Gerçek sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

Düşük hızlarda seyredilirken tekerlekler belirgin bir sarsıntı oluşturacak kadar hızlı dönmediğinden sorunlar genellikle hissedilmez. Ancak otoyol hızlarına ulaşıldığında jantlar, lastikler ve akslar gibi dönen parçalardaki en ufak dengesizlikler bile şiddetlenerek araçta ciddi sarsıntılara yol açar.

100 km hıza çıkınca arabanız beşik gibi sallanıyorsa aman dikkat! Gerçek sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

Hafif bir titreme yavaşladıkça kaybolup sadece anlık bir endişe oluştursa da, sarsıntının şiddetlenmesi kafanızda soru işareti oluşturabilir. Sorunun kaynağını bilmek ise hem kendi başınıza teşhis koymanıza hem de servise gittiğinizde elinizi güçlendirmenize yardımcı olacaktır.

100 km hıza çıkınca arabanız beşik gibi sallanıyorsa aman dikkat! Gerçek sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

GEVŞEMİŞ BALANS AĞIRLIKLARI, SARSINTININ BAŞ AKTÖRÜ

SlashGear sitesine göre fren arızaları, hasarlı süspansiyonlar veya motor problemleri akla ilk gelen ihtimaller olsa da, en yaygın ve en çok göz ardı edilen suçluların başında aşınmış veya düşmüş jant ağırlıkları (balans kurşunları) geliyor.

100 km hıza çıkınca arabanız beşik gibi sallanıyorsa aman dikkat! Gerçek sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

Fabrikadan yeni çıkmış taze lastikler dışarıdan kusursuz görünse de, aslında ufak ağırlık dengesizlikleri barındırırlar. Minik kusurlar; aşırı titreşimlere, direksiyon hakimiyetinde zorluklara ve lastiklerin çabuk aşınmasına zemin hazırlar.

100 km hıza çıkınca arabanız beşik gibi sallanıyorsa aman dikkat! Gerçek sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

Lastiklerinizi yakından incelediğinizde, sayılar ve kodların yanı sıra jantların arkasına gizlenmiş küçük metal parçalar görebilirsiniz. Bazı modellerde dış kenara tutturulan, modern alaşım jantlarda ise estetik görünüm için kolların arkasına saklanan ağırlıklar, eşitsizlikleri dengelemekle görevlidir. Ayrıca lastiklerinizin ömrünü uzatır, sürüş konforunu artırır ve direksiyonunuzu sert titreşimlerden korur.

100 km hıza çıkınca arabanız beşik gibi sallanıyorsa aman dikkat! Gerçek sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

Jant ağırlıkları zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmış olsalar da zamanla yıpranmaları, gevşemeleri veya kötü sürüş alışkanlıkları ile hatalı montaj sebebiyle tamamen düşmeleri muhtemeldir.

100 km hıza çıkınca arabanız beşik gibi sallanıyorsa aman dikkat! Gerçek sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

Böyle bir durumda cüzdanınız da zarar görür. Aracınız normalden daha fazla yakıt tüketmeye başlar, garip sesler çıkarır ve en kötüsü yüksek hızlara çıkıldığında şiddetle titrer.

100 km hıza çıkınca arabanız beşik gibi sallanıyorsa aman dikkat! Gerçek sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

ARABA TİTREMESİNİN ÇÖZÜMÜ NE?

Çözüm ise oldukça basit: Yakınınızdaki bir oto tamircisini veya lastik servisini ziyaret ederek rot balans ayarı yaptırmak. Bu işlem sırasında sürüş esnasındaki aşırı titreşimi önlemek için eski ağırlıklar yenileriyle değiştiriliyor ve jantların dengesi sağlanıyor.

100 km hıza çıkınca arabanız beşik gibi sallanıyorsa aman dikkat! Gerçek sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

Ayrıca eşit olmayan lastik aşınması ve hatalı rot ayarı gibi diğer olası sorunları da eleyerek sarsıntının kesin nedenini ortadan kaldırılması sağlanıyor.

