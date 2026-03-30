Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD'nin İran'a kara harekatı planı yeni değil! Yıllar önce planlandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) eski Komutanı Emekli General Frank McKenzie, ABD'nin İran'a kara harekatı planının yeni olmadığını, seneler öncesine dayandığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında bulunan 'İran'a kara harekatı' planı hakkında konuşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) eski Komutanı Emekli General Frank McKenzie dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

ABD'nin İran'a kara harekatı planı yeni değil! Yıllar önce planlandı

Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) eski Komutanı Emekli General Frank McKenzie, ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında bulunan 'İran'a kara harekatı' planı hakkında açıklamalarda bulunarak, işgal yerine 'ele geçirme' odaklı ve kara harekatı olmadan da başarıya ulaşılabileceğini belirtti.
McKensie, yıllardır İran'ın güney kıyısı boyunca adaları ve küçük üsleri ele geçirme seçeneklerinin değerlendirildiğini, bu tür baskınların geri çekilme planı olan operasyonlar olduğunu belirtti.
McKenzie'ye göre, bazı bölgelerin ele geçirilmesi İran'ı 'küçük düşürecek' ve ABD'ye müzakerelerde büyük ağırlık sağlayacaktır.
Hark Adası'nın ele geçirilmesi durumunda İran petrol ekonomisinin tamamen kapatılabileceğini savundu.
McKenzie, kara harekatı olmadan da Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın balistik füze ve nükleer programlarıyla ilgili bir anlaşmaya varılması gibi başarıların elde edilebileceğini söyledi.
McKenzie, İran'ın nihayetinde güç kullanımına cevap vereceğine inandığını belirtti.
Washington Post (WP) gazetesi ise Pentagon'un İran'da haftalarca sürebilecek kara harekatı üzerinde hazırlık yaptığına dair haberini kaynaklara dayandırarak duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
ABD'nin İran'a kara harekatı planı yeni değil! Yıllar önce planlandı

''PLANA GÖRE İŞGAL YOK 'ELE GEÇİRME' VAR''

CBS News'e yaptığı açıklamalarda, sunucunun, ABD'nin kara harekatına hazırlandığına ilişkin haberler hakkındaki sorusuna McKenzie, "Yıllardır İran'ın güney kıyısı boyunca adaları ve küçük üsleri ele geçirme seçeneklerini değerlendirdik. Genelde baskınları. Baskın da geri çekilme planı olan bir operasyondur. Orada kalmazsınız ancak bazı adaları ele geçirebilir ve tutabilirdiniz." diye konuştu.

ABD'nin İran'a kara harekatı planı yeni değil! Yıllar önce planlandı

''ELE GEÇİRMENİN GÜZELLİĞİ YOK OLMAMASINDA''

Bu şekilde bazı bölgelerin ele geçirilmesinin İran'ı "küçük düşüreceğini" ve ABD'ye müzakerelerde büyük ağırlık sağlayacağını savunan McKenzie, "Hark Adası'nı ele geçirirseniz İran petrol ekonomisini tamamen kapatabilirsiniz. Ele geçirmenin güzelliği de yok etmiyor oluşunuzdadır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a kara harekatı planı yeni değil! Yıllar önce planlandı

''KARA HAREKATI OLMADAN BAŞARI GELEBİLİR''

McKenzie, ABD'nin İran'da "karadan harekat olmadan" belli düzeyde başarıya ulaşabileceğini savunarak, Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın balistik füze ve nükleer programlarıyla ilgili bir çeşit anlaşmaya varılmasının başarıdan sayılacağını kaydetti.

Bu hedeflere ulaşabileceklerine inandığını söyleyen McKenzie, "İran nihayetinde güç kullanımına cevap verecektir." dedi.

Öte yandan Washington Post (WP) gazetesinin isimleri açıklanmayan, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran'da haftalarca sürebilecek kara harekatı üzerinde hazırlık yaptığı iddia edilmişti.

