Filistinlilere idam yasasına küstah kutlama! İsrailli vekiller mecliste içki dağıttı

İsrail Meclisi (Knesset), işgal altındaki Batı Şeria’da eylemlerden hüküm giyen Filistinli mahkumlar için askeri mahkemelerde idam cezasını bir kural haline getiren ve infazın 90 gün içinde gerçekleştirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 hayır oyuna karşı 62 evet oyuyla kabul etti. Fiilen İsrail vatandaşları ile Filistinliler arasında ayrı hukuk kuralları öngördüğü için uluslararası kamuoyunda "ırkçı ve ayrımcı" olarak nitelenen yasanın geçmesi, İsrail sağında zafer sarhoşluğuna neden oldu. Kanlı yasanın en ateşli savunucusu olan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, genel kurul salonu dışındaki güvenlik görevlileriyle yaşadığı arbedenin ardından meclis koridorlarında içki dağıtarak kararı küstahça kutladı.