Gündem
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

İslam dünyasından İsrail’e ortak bildiri: 8 ülkenin dışişleri bakanı Kudüs’teki ihlalleri kınadı!

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Katar’ın da dahil olduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in Kudüs’teki Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik kısıtlamalarını ortak bir bildiriyle reddetti. Bakanlar, Mescid-i Aksa’nın kapılarının Ramazan ayı boyunca kapatılmasını "ağır ihlal" olarak tanımladı.

İslam dünyasından İsrail’e ortak bildiri: 8 ülkenin dışişleri bakanı Kudüs’teki ihlalleri kınadı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 00:08
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 00:08

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin dışişleri bakanları, Müslümanların ibadet için 'nın da içinde bulunduğu Harem-i Şerif’e erişiminin ve Latin Patriği ile Kutsal Topraklar Muhafızı’nın Palmiye Pazarı Ayini’ni icra etmek üzere Kutsal Kabir Kilisesi’ne girişlerinin engellenmesi dahil olmak üzere işgal altındaki Kudüs’te Müslümanlar ve Hristiyanlar için ibadet özgürlüğüne yönelik olarak İsrail tarafından sürdürülen kısıtlamaları en güçlü biçimde kınadı ve reddetti.

İslam dünyasından İsrail’e ortak bildiri: 8 ülkenin dışişleri bakanı Kudüs’teki ihlalleri kınadı!

HABERİN ÖZETİ

İslam dünyasından İsrail’e ortak bildiri: 8 ülkenin dışişleri bakanı Kudüs’teki ihlalleri kınadı!

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Sekiz ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in Kudüs'te Müslümanlar ve Hristiyanlar için ibadet özgürlüğüne yönelik kısıtlamalarını ve kutsal mekanların hukuki ve tarihî statükosunu değiştirmeye yönelik girişimlerini en güçlü biçimde kınadı ve reddetti.
Dışişleri bakanları, Müslümanların Mescid-i Aksa'ya ve Hristiyanların Kutsal Kabir Kilisesi'ne erişiminin engellenmesi dahil olmak üzere yaşanan kısıtlamaları kınadı.
Bakanlar, Kudüs'teki kutsal mekanlara ilişkin hukuki ve tarihî statükoyu değiştirmeye yönelik her türlü İsrail girişimini reddettiklerini yineledi.
İsrail'in bu uygulamalarının uluslararası hukukun ve mevcut hukuki-tarihî statükonun açık bir ihlali olduğu belirtildi.
Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'in tamamının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğu ve Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs Evkaf İdaresi ve Mescid-i Aksa İşleri Dairesi'nin münhasır yetkiye sahip olduğu vurgulandı.
Bakanlar, uluslararası topluma İsrail'i bu ihlallerine son vermeye zorlayacak kararlı bir tutum benimsemesi çağrısında bulundu.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

İslam dünyasından İsrail’e ortak bildiri: 8 ülkenin dışişleri bakanı Kudüs’teki ihlalleri kınadı!

8 ÜLKEDEN ORTAK BİLDİRİ

8 ülkenin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar, Kudüs’teki Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekânlara ilişkin hukuki ve tarihî statükoyu değiştirmeye yönelik her türlü İsrail girişimini kınadıklarını ve reddettiklerini yinelemiştir. Devam etmekte olan söz konusu İsrail uygulamaları, uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukukun yanı sıra mevcut hukuki ve tarihî statükonun açık bir ihlalini teşkil etmekte ve ibadet yerlerine engelsiz erişim hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Bakanlar, Hristiyanların dini vecibelerini yerine getirmek üzere Kutsal Kabir Kilisesi’ne serbest erişimlerinin engellenmesi dahil, Kudüs’te Müslümanlara ve Hristiyanlara yönelik hukuka aykırı ve kısıtlayıcı İsrail uygulamalarını kesin bir şekilde reddettiklerini teyit etmiştir. Bakanlar, Kudüs’ün ve buradaki Müslüman ve Hristiyan kutsal mekânlarının mevcut tarihî ve hukuki statükosuna riayet edilmesi gerekliliğini vurgulamış, işgalci güç İsrail’in işgal altındaki Kudüs üzerinde hiçbir egemenliği bulunmadığını yinelemiş ve ibadet edenlerin Kudüs’teki ibadet yerlerine erişimini engelleyen tüm uygulamalara son verilmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Bakanlar, İsrail’in Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif’in kapılarını ibadet edenlere mübarek Ramazan ayı dahil olmak üzere 30 gün boyunca kesintisiz olarak kapalı tutmasını ve ibadet özgürlüğünü kısıtlamasını bir kez daha kınamış; bunun uluslararası hukukun, mevcut hukuki ve tarihî statüko ile işgalci güç İsrail’in yükümlülüklerinin ciddi bir ihlalini teşkil ettiğini belirtmiştir. Bakanlar, söz konusu tırmandırıcı tedbirlerin bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik açısından taşıdığı tehlikelere dair uyarılarda bulunmuştur. Bakanlar, toplam 144 dönümlük alanı kapsayan Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif’in tamamının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu yinelemiş; Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı’na bağlı Kudüs Evkaf İdaresi ve Mescid-i Aksa İşleri Dairesi’nin mübarek Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif’in işlerini yürütmek ve girişleri düzenlemek konusunda münhasır yetkiye sahip hukuki merci olduğunu vurgulamıştır. Bakanlar, işgalci güç İsrail’e Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif’in kapılarının kapatılmasına derhal son vermesi, Kudüs Eski Şehri’ne erişime yönelik kısıtlamaları kaldırması ve Müslümanların Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif’e erişimini engellemekten kaçınması çağrısında bulunmuştur. Bakanlar ayrıca uluslararası topluma İsrail’i Kudüs’teki Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekânlara ve kutsal mekanların kutsiyetine halel getirmeye yönelik devam eden ihlallerine ve hukuka aykırı uygulamalarına son vermeye zorlayacak kararlı bir tutum benimsemesi çağrısı yapmıştır."

