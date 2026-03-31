 | Özge Sönmez

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Uygulama yarın resmen başlıyor: Vatandaş artık tek kuruş ödemeyecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği ile kaza sonrası hasarın belirlenmesi için yapılan prosedürlerin kolaylaşacak. İşte detaylar...

GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 08:28
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 08:33

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 33 milyon sürücü ilgilendiren önemli bir düzenlemeye gitti. Trafik kazası sonrası oluşan hasar için yapılan prosedürlerin kolaylaştırılması ve hayata geçirilmesi ile ilgili yapılan bu düzenleme ile işlemler daha da sadeleştirildi. Yarın uygulamaya başlanacak Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği'yle dolandırıcı, komisyoncu gibi kişi ve kurumlar aradan çıkarılacak, değer kaybı tutarı eksper tarafından anında belirlenecek ve hasar ödemesiyle birlikte ödenecek. Uygulama pilot bölge olarak belirlenen Ordu ve Bursa resmen başlayacak.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, trafik kazası sonrası hasar prosedürlerini sadeleştiren ve dolandırıcı aracıları ortadan kaldıran yeni bir yönetmeliği hayata geçiriyor.
Uygulama yarın başlıyor ve 33 milyon sürücüyü ilgilendiriyor.
Dolandırıcı ve komisyoncu gibi aracıların rolü ortadan kalkacak.
Değer kaybı tutarı eksper tarafından anında belirlenip hasar ödemesiyle birlikte ödenecek.
Pilot bölgeler Ordu ve Bursa olacak, 1 Temmuz 2026'da ülke genelinde başlayacak.
40 bin liranın üzerindeki hasarlar için zorunlu eksper tayini yapılacak.
ARACI VE KOMİSYONCULAR OLMAYACAK

Kaza sonrasında, araç yetkili servis, anlaşmalı servis ya da herhangi bir kaporta-boyacıya götürüldüğünde kazaya ilişkin belgeler sisteme eklendikten sonra eksper otomatik olarak atanacak. Hasara ilişkin başvurular araç sahibi tarafından bizzat yapılacak. Komisyoncu, aracı gibi kişiler vekaleten işlem yürütemeyecek ve yasa dışı oluşan bu sektör de ortadan kalkmış olacak.

KonuAçıklama
Düzenlemeyi Yapan KurumSigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu
İlgili Sürücü Sayısı33 milyon
Düzenlemenin AmacıTrafik kazası sonrası hasar prosedürlerini kolaylaştırmak ve sadeleştirmek.
Uygulamaya Başlangıç TarihiYarın (Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki gün)
Uygulama AdıSigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği
Aracı ve Komisyoncuların RolüBu düzenleme ile dolandırıcı, komisyoncu gibi aracıların ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Değer Kaybı TespitiEksper tarafından anında belirlenecek ve hasar ödemesiyle birlikte ödenecek.
Pilot BölgelerOrdu ve Bursa
Yeni Sistemde SüreçAraç yetkili servis, anlaşmalı servis veya kaporta-boyacıya götürüldüğünde belgeler sisteme eklendikten sonra otomatik eksper atanacak. Başvurular araç sahibi tarafından bizzat yapılacak.
Vekaleten İşlem YürütmeKomisyoncu, aracı gibi kişiler vekaleten işlem yürütemeyecek.
Vatandaş MağduriyetiVatandaş mağdur olmayacak, eksper talebini kendisi veya sigorta şirketi belirleyebilecek. Vatandaş otomatik eksper seçebilecek.
Eksper Atama SistemiEksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) hayata geçiriliyor. EKSİST'e dahil olan eksperler otomatik atanacak.
Hasar Oranı SınırıTrafik sigortasının maddi teminat tutarının 10'da 1'ini aşan hasarlar için zorunlu eksper tayini yapılacak.
Teminat Tutarı (2026)Maddi hasarlarda 400 bin lira.
Eksper Tayini Eşiği40 bin liranın üzerindeki hasarlar için eksper tayini yapılacak. 40 bin liranın altındaki hasarlar için sigorta şirketi ile vatandaş anlaşma sağlayabilecek.
Ortadan Kalkan Meslek DallarıVekalet alarak yüksek tutarda değer kaybı alacağını iddia eden ve vatandaştan ekstra ücret talep eden aracılar.
Değer Kaybı Tazminatı HesaplamasıDeğer kaybı tazminatları, ekspertiz yapılırken tespit edilecek ve hasar dosyasına eklenecek.
Örnek Ödeme Tutarı100 bin liralık hasar + 30 bin lira değer kaybı ödenebilecek.
Komisyon ÜcretiMağdur vatandaştan vekalet veya komisyon ücreti alınmayacak. Ekspertiz hizmet bedeli de ödenmeyecek.
Rapora İtiraz SüresiEksper raporuna itiraz, raporun hazırlanmasından sonra 3 iş günü içinde yapılabilecek.
İtiraz Durumunda SüreçYeni eksper ataması gerçekleştirilecek. İtiraz eden taraf yeni eksperin ücretini karşılayacak.
Pilot Uygulama Süresi ve YerleriYönetmelik yürürlük tarihinden itibaren 3 ay süre ile Bursa ve Ordu illerinde uygulanacak. Kurul, süreyi 6 aya kadar uzatabilecek ve il değiştirebilecek.
Ülke Genelinde Uygulama1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren tüm ülkede resmen başlayacak.
VATANDAŞ MAĞDUR OLMAYACAK

Araçta oluşan hasara ilişkin tespiti eksper gerçekleştirecek. Eksper talebini vatandaş da sigorta şirketi de belirleyebilecek. Böylece mağdur vatandaş talep ettiği şekilde otomatik eksperi seçebilecek.

EKSPER OTOMATİK ATANACAK

Yapılan düzenlemeyle birlikte Eksper Atama ve Takip Sistemi hayata geçiriliyor. EKSİST sistemine dahil olan eksperler otomatik olarak atanacak ve hasarın tespitini gerçekleştirecek.

HASAR ORANI SINIRI GELİYOR

Kaza sonrası ortaya çıkan hasar, trafik sigortasının maddi teminat tutarının 10'da 1'ini aşıyorsa zorunlu olarak eksper tayini yapılacak ve hasar tespitini gerçekleştirecek. 2026 yılı için maddi hasarlarda teminat tutarı 400 bin lira olarak belirlenmişti. Böylece 40 bin liranın üzerindeki hasarlar için eksper tayini yapılacak. 40 bin liranın altındaki hasarlar için de sigorta şirketiyle mağdur vatandaş anlaşma sağlayabilecek. Günümüzdeki otomobillerin farı yaklaşık 30 bin lira civarındaki fiyatlardan başladığı düşünülürse genel olarak eksper atamalarının gerçekleşeceği gerçeği ortaya çıkıyor.

O MESLEK DALLARI TARİH OLUYOR

Kaza sonrasında yetkili servis, anlaşmalı servis, kaporta-boyacılardan aracın sahibinin bilgilerine ulaşan ve vekalet alarak yüksek tutarda değer kaybı alacağını iddia eden ve mağdur vatandaşı da ekstra olarak vekalet ücreti ve komisyon ödemeye zorlayan kişilerin uydurduğu meslek dalı da ortadan kalkıyor.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte değer kaybı tazminatları araçta oluşan hasarın ekspertizi yapılırken tespit edilecek ve hesaplanacak. Bu tutar hasar dosyasına ekleneceği için değer kaybının ayrı hesaplanmasına yönelik karmaşık ve vatandaşı dolandırmaya yönelik adımlar ortadan kaldırılmış oldu.

Trafik kazasına karışılması halinde araçta oluşan 100 bin liralık hasara ilişkin ödemenin yanında örnek vermek gerekirse 30 bin liralık da değer kaybı araç sahibine ödenecek.

KOMİSYON ÜCRETİ ÖDENMEYECEK

Kaza neticesinde mağdur olan vatandaştan vekalet ücreti, komisyon ücreti gibi bir para çıkmayacak ve eksperlerin ortaya çıkardığı değerlere ilişkin de vatandaş tarafından herhangi bir hizmet bedeli ödenmeyecek.

EKSPERİN RAPORUNA İTİRAZ EDİLECEK

Eksperlerin hazırladığı raporlara vatandaş ve sigorta şirketi itiraz edebilecek. İtiraz, raporun hazırlanmasından sonra 3 iş günü içinde yapılacak. Sonrasında ise yeni eksper ataması gerçekleştirilecek.

Bu durumda itiraz eden taraf eksperin ücretini kendisi karşılayacak.

ÖNCE ORDU VE BURSA'DA BAŞLAYACAK

Motorlu araç sigortalarında sıralı eksper atamalarına ilişkin pilot uygulama yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 3 ay süre ile Bursa ve Ordu illerinde uygulanacak. Kurul, pilot uygulamaya ilişkin il değiştirmeye ve süreyi 6 aya kadar uzatmaya yetkili kılındı.

1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren tüm ülkede uygulaması resmen başlamış olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den arınma çağrısı: CHP 4S'ye sıkıştı
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltında
Altında yükseliş sürüyor! Gram altının yeni fiyatı belli oldu: İşte 31 Mart 2026 gram altın, çeyrek altın fiyatları

