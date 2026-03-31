Başarılı ve güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, şimdilerde sağlık sorunlarıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve aşk yaşantısı sık sık gündemde yerini alan Aslı Bekiroğlu, son zamanlarda yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla adından söz ettiriyor. Geçirdiği miyom ameliyatında yaşanan komplikasyon nedeniyle 6 kez operasyon geçiren Aslı Bekiroğlu, gözyaşları içerisinde bir kez daha ameliyat olacağını açıkladı. Gözyaşlarına hâkim olamayan ünlü oyuncu, yaptığı açıklamayla magazin gündemine bomba gibi oturdu.

HABERİN ÖZETİ Aslı Bekiroğlu gözyaşları içerisinde açıkladı! Ünlü oyuncu 6 kez operasyon geçirmişti Oyuncu Aslı Bekiroğlu, miyom ameliyatı sonrası yaşanan komplikasyonlar nedeniyle 6 kez operasyon geçirdiğini ve bir ameliyat daha olacağını gözyaşları içinde açıkladı. Bekiroğlu, miyom ameliyatı sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini ve bu durumun rektovajinal fistüle yol açtığını belirtti. Yaşanan süreçte kolostomi (stoma) açıldığını ve bu durumun hayatını iki yıl boyunca etkilediğini söyledi. Ünlü oyuncu, bu zorlu süreçte gözlerinde üveit geliştiğini ve baş ağrılarının antidepresanlarla geçtiğini ifade etti. Bekiroğlu, yaşadıklarını paylaşarak hakkını aramaya karar verdiğini sözlerine ekledi.

ASLI BEKİROĞLU GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE AÇIKLADI!

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Aslı Bekiroğlu, uzun bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Aslı Bekiroğlu, geçirdiği miyom ameliyatında yapılan bir hata sonrası adeta hastanelerden çıkamaz bir hale gelmişti. Hayatı resmen kabusa dönüşen ünlü oyuncu, rahminden miyom aldırmak için girdiği ameliyatta yanlışlıkla bağırsağı kesildiği için sonrasında 6 kez operasyon geçirmek zorunda kalmıştı.

Geçirdiği miyom ameliyatında yaşanan komplikasyon nedeniyle 6 kez operasyon geçiren Aslı Bekiroğlu, gözyaşları içerisinde bir kez daha ameliyat olacağını açıkladı. Gözyaşlarına hâkim olamayan ünlü oyuncu, yaptığı açıklamayla magazin gündemine bomba gibi oturdu.

ASLI BEKİROĞLU YAŞADIĞI ZORLU SÜRECİ ANLATTI!

Bir kez daha ameliyat olacağını açıklayan 30 yaşındaki oyuncu Aslı Bekiroğlu, sağlık sorunlarıyla geçirdiği zorlu 2 yılı gözyaşları içerisinde anlattı. Bekiroğlu yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“Hayatımı gülerek yaşamaya devam ediyor oluşum bazı doktorlarımı şaşkınlık içinde bıraktı ve ara sıra 'Aslı, çok zor sekiz-dokuz saatlik iki tane dev ameliyat geçirdin. İki kez ölümden döndün, dikkat et' diye uyarmak zorunda kaldılar. Altı tane ameliyat geçirdim, yıprandım, zorlandım. Bir tane daha kaldı. Artık hem kendi yaşadıklarımı anlatmak hem de belki başka insanların da benzer şeyleri yaşamaması için bu süreci sizinle samimi bir şekilde paylaşmak istedim. 'Bizce yapılan ameliyatlarda hata yok' diye geri çekildikleri için hakkımı aramaya karar verdim”

Ünlü oyuncu açıklamalarında daha sonra şu şekilde konuştu:

“Bu arada iki-üç kere ölümden de dönmüşüm. Miyom varmış, ‘Miyomu alalım’ dediler. Miyomu alırken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler. Başka bir cerrah arkadaş geliyor ve 'inisiyatif' adı altında yanlış müdahale ediyor; bağırsağımı dikmeye karar veriyor. Beni bir gün müşahede altında tutuyorlar. Bu bir gün içinde ben zaten ya zehirlenerek ölecektim ya da rektovajinal fistül olacaktı. Rektovajinal fistül oldu. Açar bakarsınız ne olduğuna, dile getirmek istemiyorum, çok hoş bir şey değil. Rektovajinal fistül olduğunu ben fark ettim. Bunun size ne kadar kötü ve çirkin bir şey olduğunu anlatamam.”

“KARİYERİMİN BAHARINDA, KEYFİM YERİNDE, GÜZEL BİR KIZ ÇOCUĞUYKEN...”

Sağlık sorunlarıyla 2 senedir mücadele eden Aslı Bekiroğlu, yapılan hata sonucu yaşadığı stres dolu anları şu şekilde anlattı:

“Birinci ameliyat işlemi yoğundu, diktiler. İkinci ameliyata hemen bir hafta sonra girdim; bunun için kolostomi açtılar. Yani göbeğimden dışkılamam gerektiğini söylediler bana. 28 yaşında, kariyerimin baharında, keyfim yerinde, güzel bir kız çocuğuyken... Ona da 'stoma' adı veriliyor. Ben ona 'stoma' demek istemedim. Yeterince ağlayıp üzüldükten sonra, ‘Hayat bu şekilde geçmez’ dedim. Ona bir isim verdim: 'Muhsin' koydum adını. Muhsin'i, sanki bu dönemde bana yardımcı olacak, bana eşlik edecek bir arkadaşmış gibi görmeye başladım. Mesela doktorun bana o inisiyatif adı altında yaptığı yanlış müdahale olmasaydı, ben Muhsin Ağabey ile sadece üç ay geçirecektim. Fakat o inisiyatif benim iki seneme mal oldu.”

Sosyal medya hesabından uzun uzun açıklamalarda bulunan Aslı Bekiroğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Her ameliyattan sonra, içeride organın kendini iyileştirmesi için bir ay bekleme süresi oluyor. Ama stoma açıldıktan iki ay sonra bir ameliyata daha girdim. Uzun karın kasımı aldılar ve rektovajinal fistül olan bölgeye yerleştirdiler ki aradaki açıklık kapansın. Çok zor bir ameliyattı. Ondan sonra çok da kilo verdim. Kalkınca yürüyemiyordum, bacağımı hissetmiyordum. O da geçti. Biz her şey iyileşecek ve bu son olacak zannettik. iki ay sonra tekrar gittiğimde durumu yine ben fark ettim. Doktor bana, ‘Hepsini baştan yapmamız gerekecek’ dedi.”

“Üç-beş ay sonra bu sefer de 'Hangi kasımı alsalar acaba?' diye düşündük. Karnımda kocaman bir yarık var, bir de şimdi bacağımda da kocaman bir yarık var. O kadar deforme bir hale geliyorum ki... Gerçekten şu an 30 yaşındayım. 28 yaşından beri bununla uğraşıyorum. Sürekli deforme oluyorum, psikolojim zorlanıyor. Sürekli böyle bir mücadele içindeyim.”

“KENDİMİ NE KADAR STRESE SOKTUĞUMUN FARKINDA DEĞİLİM”

Oldukça zor bir süreç geçiren Aslı Bekiroğlu, son olarak konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bacağım da kocaman oldu. Böyle dalgalı dalgalı, çirkin bir şey oldu yani. Onun da dikişleri patladı. Bu süreçte gözüm bozuldu. Bütün bu ameliyatlar olurken başım çok ağrıyordu. Artık gözüme vuruyordu. Gözümde üveit gelişti, kör noktası büyüdü. Ondan sonra bir sürü göz doktoruna, bir sürü beyin doktoruna gittik. En son nöroloji doktoruna gittik. Nörooftalmoloji doktoru, kendi tedavisini uyguladıktan sonra , ‘Bu seninki herhalde stresle alakalı bir şey’ dedi. O da çok normal ama ben o kadar pozitif yaşamaya çalıştığım için kendimi ne kadar strese soktuğumun farkında değilim belli ki. Çünkü psikiyatriste gittim, o da iki üç tane antidepresan verdi. Ondan sonra baş ağrılarım geçti antidepresanlar sayesinde. Yaşadıklarım bu şekilde. Bilinsin istedim. Her şey yoluna girecek, çok az kaldı. Doktorlarımızdan razıyım. Şu anki doktorlarımı seviyorum, güveniyorum ve iyileşmeyi umuyorum.”