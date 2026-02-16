Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

Aslı Bekiroğlu 5. kez ameliyat oldu! Son sağlık durumunu paylaştı

Miyom ameliyatı sırasında doktorunun bağırsağını kesmesiyle peş peşe ameliyat olan oyuncu Aslı Bekiroğlu, 5. ameliyatı sonrası evdeki son halini paylaştı. Varis çorabıyla gezmek zorunda kalan Aslı Bekiroğlu'na çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajı yağdı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 15:57

Kutsal Damacana 5: Zombi yapımında rol alan 30 yaşındaki Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz ay katıldığı programda miyom ameliyatı olduğu sırada doktorunun bağırsağını 7 santim kestiğini belirterek yaşadığı zor süreci paylaştı. İki kez daha ameliyat olmak zorunda kalacağını belirten Aslı Bekiroğlu ilk ameliyatını dün oldu. Ameliyat sonrası paylaşım yapan Aslı Bekiroğlu, espri yapmayı da ihmal etmedi.

ASLI BEKİROĞLU, 5. KEZ AMELİYAT OLDU

Sosyal medya hesabından son sağlık durumuna ilişkin paylaşım yapan Aslı Bekiroğlu, "Beşinci ameliyat sonrası eve hapsolup 7/24 varis çoraplarıyla oturuyoruz diye süsümüzden ödün verecek değiliz" diyerek saçlarına taktığı aksesuarlarla poz verdi.

ASLI BEKİROĞLU'NUN 7 SANTİM BAĞIRSAĞI KESİLDİ

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, katıldığı bir programda sağlık sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini dile getiren Bekiroğlu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını anlattı.

Aslı Bekiroğlu yaşadıklarını süreci; "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan." diyerek anlattı.

ASLI BEKİROĞLU BİR AMELİYAT DAHA OLACAK

O yüzden şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki tane daha ameliyat olacağım; bir Ocak’ta, bir Mart-Nisan gibi inşallah." dedi.

