Aslı Bekiroğlu hastane odasından seslendi: Ben hayatım için savaşıyorum, telefonuma kod geliyor

Bir süredir sağlık problemleri yaşayan Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde 5. kez ameliyat olduğunu duyurmuştu. Hastane odasından bir video paylaşan Aslı Bekiroğlu, sağlığı ile uğraşırken birlerinin sosyal medya hesabını çalmaya çalışmasına tepki gösterdi.

ASLI BEKİROĞLU SOSYAL MEDYA HESABINI ÇALMAYA ÇALIŞANLARA SİTEM ETTİ

Aslı Bekiroğlu, hastanede yatarken Tiktok hesabının ele geçirilmeye çalışıldığını açıkladı ve “Ben burada hayatımla uğraşıyorum, hayatım için savaşıyorum ve bir anda telefonuma TikTok doğrulama kodu geliyor. Aslı geberirken, TikTok'unu çalalım.” dedi.

ASLI BEKİROĞLU'NUN BAĞIRSAĞI 7 SANTİM KESİLDİ

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, katıldığı bir programda sağlık sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini dile getiren Bekiroğlu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını anlattı.

Aslı Bekiroğlu yaşadıklarını süreci; "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan." diyerek anlattı.