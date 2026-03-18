Vikings'in yıldızı Travis Fimmel, Adnan Polat ile buluştu

"Vikings" dizisinde oynadığı "Ragnar" karakteriyle dünya çapında ün kazanan oyuncu Travis Fimmel, İstanbul'a geldi. Eski Galatasaray SK Başkanı Adnan Polat ile poz veren Travis Fimmel'in ziyareti kısa sürede gündem oldu.

VIKINGS'İN RAGNAR'I İSTANBUL'DA ADNAN POLAT İLE BULUŞTU

Fimmel'in, eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın davetlisi olarak İstanbul'a geldiği öğrenildi. Bu ziyaret, hem spor hem de magazin dünyasında dikkat çekti. Ünlü oyuncunun Türkiye'deki programına ilişkin detaylar merak edilirken, ziyareti sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

TRAVIS FIMMEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

15 Temmuz 1979 Avusturalya doğumlu Travis Fimmel, Melbourne'de keşfedilmesiyle modellik kariyeri başlamış, 2002'de Los Angeles merkezli LA Models ajansı ile sözleşme imzalamıştır. Fimmel, 2003 Warner Bros. yapımı Tarzan dizisinde başrolü oynamıştır. 2013'te History kanalında yayınlanmaya başlayan Vikings dizisinde Ragnar Lothbrok'u 45 bölüm oynamış, performansıyla dikkat çekmiştir. 2016 yılında gösterime giren Warcraft filminde başrolde yer almıştır.