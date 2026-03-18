Rihanna artık koruma ordusu olmadan sokağa çıkmıyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz hafta evine 10 el ateş edilmesiyle büyük bir korku yaşadı. Çocuklarıyla birlikte malikanesinde olan Rihanna, yaşadığı olay sonrası yeni önlemler almaya başladı.

RIHANNA KORKU DOLU BİR HAFTA GEÇİRDİ

Pazar günü gerçekleşen saldırı sırasında evde olduğu öğrenilen Rihanna'nın yara almadığı açıklandı. Ancak mermilerden birinin evin duvarını delerek içeri girdiği belirtildi. Olayın hemen ardından harekete geçen Los Angeles polisi, 30 yaşındaki kadın bir şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

RIHANNA KORUMA SAYISINI ARTTIRDI

Rihanna, bir hafta önce Los Angeles'taki evinde yaşanan silahlı saldırının ardından güvenlik önlemlerini artırdı. New York'ta sevgilisi ASAP Rocky ile görüntülendiğinde, koruma sayısını artırdığı görüldü.