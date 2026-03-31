Audi’den dizel atağı: Yeni nesil V6 motor sahneye çıktı

İçten yanmalı motorlar otomotiv dünyasında hâlâ gündemin önemli başlıklarından biri. Elektrifikasyon hız kesmeden ilerliyor ama üreticiler klasik motorları da tamamen bırakmış değil. Bu alandaki dikkat çekici son adım ise Audi’den geldi.

Marka, Q5 ve A6 modellerinde kullanılmak üzere geliştirdiği yeni nesil V6 TDI motorunun detaylarını paylaştı. “EA897evo4” kod adıyla geliştirilen bu motor, hafif hibrit sistemle destekleniyor ve yaklaşık 300 beygir güç ile 580 Nm tork üretiyor.