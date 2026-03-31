Audi'den dizel atağı: Yeni nesil V6 motor sahneye çıktı

Audi’den dizel atağı: Yeni nesil V6 motor sahneye çıktı

İçten yanmalı motorlar otomotiv dünyasında hâlâ gündemin önemli başlıklarından biri. Elektrifikasyon hız kesmeden ilerliyor ama üreticiler klasik motorları da tamamen bırakmış değil. Bu alandaki dikkat çekici son adım ise Audi’den geldi.

Marka, Q5 ve A6 modellerinde kullanılmak üzere geliştirdiği yeni nesil V6 TDI motorunun detaylarını paylaştı. “EA897evo4” kod adıyla geliştirilen bu motor, hafif hibrit sistemle destekleniyor ve yaklaşık 300 beygir güç ile 580 Nm tork üretiyor.

48 VOLTLUK HİBRİT ALTYAPI

Yeni motorun merkezinde MHEV Plus olarak adlandırılan 48 voltluk elektrik altyapısı bulunuyor. Sistem; kayış tahrikli marş jeneratörü, hibrit jeneratör ve turboşarjla birlikte çalışan elektrikli kompresörü içeriyor.

Buna ek olarak klima kompresörü de elektrikle çalışıyor. Yani motor sadece mekanik değil, ciddi bir elektrik desteğiyle birlikte görev yapıyor. Bu yapı, özellikle hızlanma ve düşük devir performansında fark atmayı hedefliyor.

TURBO GECİKMESİNİ AZALTAN ELEKTRİKLİ KOMPRESÖR

Sistemin en dikkat çekici parçası ise elektrikli kompresör. Klasik turbo sistemlerinden farklı olarak egzoz gazına ihtiyaç duymuyor. Elektrik motoruyla çalıştığı için özellikle düşük devirlerde anında tepki verebiliyor.

Bu da sürüşte sıkça hissedilen turbo gecikmesini büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Sonuç olarak daha hızlı tepki, daha güçlü ilk ivmelenme ve daha yüksek tork elde ediliyor.

Aslında Audi bu teknolojiyi tamamen yeni geliştirmiş değil. Marka, benzer bir sistemi ilk kez 2014 yılında test etmişti. O dönemki versiyonlar özellikle düşük devir torkunu iyileştiriyor ve vites değişimlerinde daha hızlı tepki sağlıyordu.

DAHA HIZLI BASINÇ, DAHA GÜÇLÜ İVMELENME

Yeni nesil sistemde performans daha da ileri taşınmış durumda. Elektrikli destek artık yalnızca belirli bir devir aralığında değil, motorun tüm çalışma aralığında devreye girebiliyor.

Maksimum 3.6 bar basınç neredeyse 1 saniye daha hızlı oluşturulabiliyor. Elektrikli kompresör ise yalnızca 250 milisaniyede 90.000 devire ulaşarak önceki versiyonlara göre yaklaşık %40 daha hızlı çalışıyor.

Hibrit jeneratör de hızlanma sırasında devreye giriyor. Özellikle ilk 2.5 saniyelik ivmelenmede araca yaklaşık bir otomobil boyu kadar avantaj sağladığı belirtiliyor.

Sistem gerektiğinde tamamen devreden çıkarılabiliyor. Şehir içi kullanımda ise kısa süreli elektrikli sürüş mümkün.

ELEKTRİK DESTEĞİYLE GÜÇ ARTIYOR

Elektrik motoru modunda sistem motora ek olarak yaklaşık 230 Nm tork ve 24 beygir güç sağlıyor. Böylece toplam güç yaklaşık 320 beygire kadar çıkabiliyor.

Jeneratör moduna geçildiğinde ise bataryaya 25 kW enerji geri kazanımı yapılabiliyor. Yani sistem yalnızca performans değil, enerji verimliliği açısından da önemli katkı sunuyor.

ÇEVRECİ YAKITLARLA UYUMLU

Yeni V6 dizelin dikkat çeken bir başka özelliği ise alternatif yakıt uyumluluğu. Motor, Avrupa standartlarına uygun HVO (hidrojene bitkisel yağ) yakıtıyla çalışabiliyor.

