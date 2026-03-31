Afganistan ve Pakistan'da sel hayatı felç etti! Çok sayıda ölü var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Asya ülkeleri Afganistan ve Pakistan sellerle mücadele ediyor. Afganistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (ANDMA) tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde 28 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin yaralandığı, 100'den fazla evin yıkıldığı ifade edildi.
Ölümlerin çoğu Parvan, Maidan Wardak, Daikundi ve Logar dahil olmak üzere orta ve doğu illerinde kaydedildi. Bazı bölgelerde daha fazla yağış ve sel riskinin devam ettiği aktarıldı.
Herat-Kabil karayolunda sular altında kalan bir yoldan geçmeye çalışan yolcu otobüsü ise devrildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Pakistan'ın Afganistan ile sınır komşusu olan Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki selde ise can kaybı arttı. Eyalet Afet Yönetim Kurumundan yapılan açıklamaya göre sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'e yükseldi, 56 kişi ise yaralandı.
Pencap eyaletinin Lahor kentinde dün şiddetli yağış ve rüzgarlar nedeniyle bir evin çatısının çökmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirmişti. Ülkedeki sellerde toplam can kaybı 19'a yükseldi.