Afganistan ve Pakistan'da sel hayatı felç etti! Çok sayıda ölü var

Asya ülkeleri Afganistan ve Pakistan sellerle mücadele ediyor. Afganistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (ANDMA) tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde 28 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin yaralandığı, 100'den fazla evin yıkıldığı ifade edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Afganistan ve Pakistan'da sel hayatı felç etti! Çok sayıda ölü var Afganistan ve Pakistan, şiddetli yağışların yol açtığı sellerle mücadele ediyor. Afganistan'da sellerde 28 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı ve 100'den fazla ev yıkıldı. Ölümlerin çoğu orta ve doğu illerinde kaydedildi ve bazı bölgelerde sel riski devam ediyor. Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki selde 17 kişi öldü ve 56 kişi yaralandı. Pakistan'daki toplam can kaybı 19'a yükseldi.

Ölümlerin çoğu Parvan, Maidan Wardak, Daikundi ve Logar dahil olmak üzere orta ve doğu illerinde kaydedildi. Bazı bölgelerde daha fazla yağış ve sel riskinin devam ettiği aktarıldı.

Herat-Kabil karayolunda sular altında kalan bir yoldan geçmeye çalışan yolcu otobüsü ise devrildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

PAKİSTAN'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Pakistan'ın Afganistan ile sınır komşusu olan Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki selde ise can kaybı arttı. Eyalet Afet Yönetim Kurumundan yapılan açıklamaya göre sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'e yükseldi, 56 kişi ise yaralandı.

Pencap eyaletinin Lahor kentinde dün şiddetli yağış ve rüzgarlar nedeniyle bir evin çatısının çökmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirmişti. Ülkedeki sellerde toplam can kaybı 19'a yükseldi.