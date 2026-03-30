Altın yeniden yükselişe geçti! İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye İran-İsrail-ABD üçgenindeki savaşın piyasaları da vurmasıyla altın fiyatları düşüşe geçti. Vatandaş bunu alım fırsatı olarak görerek kuyumculara akın etti. Bazı yerlerde vitrinlere "Altın kalmadı" yazısı yazılmak zorunda kaldı. Altının piyasalarda önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. Bazı kesimlerde bu durum altın için alım fırsatı olarak yorumlandı.
Piyasalarda sert dalgalanmaların süreceğini söyleyen finansal analist İslam Memiş, dikkatli olunması yönünde uyarılarını yaptı. TGRT Haber ekranlarına konuşan Memiş süreci şu şekilde analiz etti:
"Geçen hafta aşırı bir yoğunluk vardı, altın kıtlığı yaşandı. Ama bu hafta geçen haftanın tersi gayet tersi. Yükselişle yeni haftaya başladık. Serbest piyasalarda gram altın geriledi. Şu sebepten dolayı geçen haftaya göre işçiliğin gerilediğini görüyoruz.Bu yükselişler kalıcı mı değil mi? Net bir şey söyleyemiyoruz, savaşın gidişatına göre belli olacak."
Memiş savaş sürecinde dalgalanmaların olabileceğini ifade ederek uzun vadede yükseliş beklediklerini ifade etti:
"Sonuç itibarıyla tepki yükselişi var ama kalıcı yükselişleri görmek için birkaç aya ihtiyacımız var. Savaşın bitmesi gerekiyor. Nakit tamamlama çağrısı bulunan bir piyasa oluştu şu anda. Körfez ülkelerinde petrol satışı yapamadıkları için altın satma ihtiyacı doğdu nakit için. Dolar da güçlendi. Baskılanan gerileyen bir altın piyasası var karşımızda ama orta ve uzun vadede yükseliş beklentimiz var."
Memiş "Altında düşüş alım fırsatı mı?" sorusuna şu cevabı verdi: "Bu savaş devam ettikçe baskılanma süreci devam eder. Korku ve paniğe sebep olmasın. Yaz aylarında yükseliş yönlü beklentimizi koruyoruz."