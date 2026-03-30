Türkiye İran-İsrail-ABD üçgenindeki savaşın piyasaları da vurmasıyla altın fiyatları düşüşe geçti. Vatandaş bunu alım fırsatı olarak görerek kuyumculara akın etti. Bazı yerlerde vitrinlere "Altın kalmadı" yazısı yazılmak zorunda kaldı. Altının piyasalarda önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. Bazı kesimlerde bu durum altın için alım fırsatı olarak yorumlandı.

HABERİN ÖZETİ Altın yeniden yükselişe geçti! İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı Türkiye'nin İran-İsrail-ABD arasındaki savaşın piyasalar üzerindeki etkisiyle altın fiyatlarındaki düşüşü, vatandaşların alım fırsatı olarak değerlendirmesi üzerine kuyumculara akın etmesi ve finansal analist İslam Memiş'in piyasalardaki dalgalanmalar ve altın yatırımı konusundaki değerlendirmeleri yer alıyor. İran-İsrail-ABD üçgenindeki savaşın piyasaları vurmasıyla altın fiyatları düşüşe geçti. Vatandaşlar altın fiyatlarındaki düşüşü alım fırsatı olarak görerek kuyumculara akın etti, bazı yerlerde altın kalmadığı belirtildi. Finansal analist İslam Memiş, piyasalarda sert dalgalanmaların süreceğini ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Memiş, geçen hafta altın kıtlığı yaşandığını ancak bu hafta yükselişle başlandığını, ancak bu yükselişlerin kalıcı olup olmayacağının savaşın gidişatına göre belli olacağını ifade etti. Memiş, orta ve uzun vadede altında yükseliş beklentisinin olduğunu, ancak savaş devam ettikçe baskılanma sürecinin sürebileceğini belirtti. Memiş, yaz aylarında yükseliş yönlü beklentinin korunduğunu ekledi.

"ALTIN YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI"

Piyasalarda sert dalgalanmaların süreceğini söyleyen finansal analist İslam Memiş, dikkatli olunması yönünde uyarılarını yaptı. TGRT Haber ekranlarına konuşan Memiş süreci şu şekilde analiz etti:

"Geçen hafta aşırı bir yoğunluk vardı, altın kıtlığı yaşandı. Ama bu hafta geçen haftanın tersi gayet tersi. Yükselişle yeni haftaya başladık. Serbest piyasalarda gram altın geriledi. Şu sebepten dolayı geçen haftaya göre işçiliğin gerilediğini görüyoruz.Bu yükselişler kalıcı mı değil mi? Net bir şey söyleyemiyoruz, savaşın gidişatına göre belli olacak."

"UZUN VADEDE ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİMİZ VAR"

Memiş savaş sürecinde dalgalanmaların olabileceğini ifade ederek uzun vadede yükseliş beklediklerini ifade etti:

"Sonuç itibarıyla tepki yükselişi var ama kalıcı yükselişleri görmek için birkaç aya ihtiyacımız var. Savaşın bitmesi gerekiyor. Nakit tamamlama çağrısı bulunan bir piyasa oluştu şu anda. Körfez ülkelerinde petrol satışı yapamadıkları için altın satma ihtiyacı doğdu nakit için. Dolar da güçlendi. Baskılanan gerileyen bir altın piyasası var karşımızda ama orta ve uzun vadede yükseliş beklentimiz var."

"ALTINDA DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI MI?"

Memiş "Altında düşüş alım fırsatı mı?" sorusuna şu cevabı verdi: "Bu savaş devam ettikçe baskılanma süreci devam eder. Korku ve paniğe sebep olmasın. Yaz aylarında yükseliş yönlü beklentimizi koruyoruz."