Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Kredi çekip altın alacaklar dikkat! Kapalıçarşı’dan uyarı var

Kısa süre önce 8 bin TL seviyelerine ulaşan gram altın fiyatı ABD-İsrail ve İran arasında yaşana jeopolitik gerginlikle 6 bin TL seviyelerine düştü. Bu hızlı düşüşü avantaj gören vatandaşlar, yoğun bir alım sürecine girerken elinde nakit parası bulunmayanlar ise çareyi kredi çekip altın almakta buldu. Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı ise yaptığı açıklamada kerdi çekip altın alacakları uyardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 14:15
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 14:18

Küresel piyasalardaki sert dalgalanmalar, altın fiyatlarındaki dikkat çeken yükseliş ve düşüşlere neden oldu. ve artan petrol fiyatlarının etkisiyle altına yönelimin hızlandığını ifade eden Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, "Bugün biliyorsunuz İran, İsrail, Amerika savaşından dolayı milletin olarak gördüğü altın bir anda yüzde 20, yüzde 25 dolar bazında prim yaptı" dedi. Altının kısa vadede dalgalı seyredebileceğini belirten Yazıcı, "Altına kısa vadede işlem yapmayın, uzun vadeli düşünün" şeklinde konuştu.

HABERİN ÖZETİ

Kredi çekip altın alacaklar dikkat! Kapalıçarşı’dan uyarı var

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, küresel piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle altına yönelimin arttığını, sahte altın konusunda dikkatli olunması gerektiğini ve altının uzun vadeli bir tasarruf aracı olarak görülmesi gerektiğini belirtti.
İran, İsrail ve Amerika arasındaki savaş gibi jeopolitik riskler ve artan petrol fiyatları nedeniyle altına yönelim hızlandı.
Gram altınların 5 gramdan 100 grama kadar olanlarında QR kod bulunuyor ve bu kod, altının imalatından satışına kadar olan tüm bilgileri içeriyor.
Vatandaşların altın alışverişi yaparken yerlere dikkat etmeleri ve alacakları altında QR kod olup olmadığını sormaları öneriliyor.
Altın fiyatlarının kısa vadede dalgalı seyrebileceği, bu nedenle kısa vadeli işlemlerden kaçınılması ve altının uzun vadeli bir tasarruf aracı olarak düşünülmesi tavsiye ediliyor.
Kredi çekerek altın alımına kesinlikle karşı çıkılıyor.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Kredi çekip altın alacaklar dikkat! Kapalıçarşı’dan uyarı var

“MERDİVEN ALTI ALTIN İMALATI YAPAN ÇOK YER VAR”

Gram altınların üzerindeki QR kodun önemine ve alımına yönelik açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, "Biz 5 gramdan 100 grama kadar olan altınların hepsine QR kod basıyoruz; yalnızca 1 gramlıklarda yok. Bu kodu okuttuğunuz zaman altının imalatından satışına kadar her şey çıkıyor. Zaten sistemde de QR kodun doğrulandığı otomatik olarak gözüküyor.

Kredi çekip altın alacaklar dikkat! Kapalıçarşı’dan uyarı var

Merdiven altı altın imalatı yapan çok yer var, bunu anlatamıyoruz. O yüzden vatandaşlarımızın altın alışverişi yaptıkları yerlere dikkat etmeleri lazım. Alışveriş yaparken mutlaka 'Bu altında QR kod var mı, altının üzerine mi basılmış' diye sorun" şeklinde konuştu.

Kredi çekip altın alacaklar dikkat! Kapalıçarşı’dan uyarı var

“KISA VADEDE ALTINLA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPMAYIN”

Altın fiyatlarının değişkenliğinin endişeye yol açmaması gerektiğini hatırlatan Yazıcı, "Şu an düşen fiyatlardan dolayı kimse endişe etmesin; biz her zaman dünyanın en güvenli limanını yine altın olarak düşünüyoruz.

Vatandaşlara 'Kısa vadede altınla herhangi bir işlem yapmayın, uzun vadede bir tasarruf aracı olarak kullanın' diyoruz. Vatandaş bugün 1000 liraya altın alıp yarın 1050 lira olacak mı diye bakıyor, bu yanlış bir politika, biz bunu tavsiye etmiyoruz.

Kredi çekip altın alacaklar dikkat! Kapalıçarşı’dan uyarı var

“YAPMAYIN DİYORUZ”

Ayrıca kredi çekip altın alan herkese de 'Yapmayın' diyoruz. Malum eskisi gibi düğün takısı alımı yok ama yaz sezonuyla birlikte altının yeniden hareketleneceğine inanıyoruz" dedi.

ETİKETLER
#altın fiyatları
#sahte altın
#jeopolitik riskler
#Güvenli Liman
#Tasarruf Aracı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.