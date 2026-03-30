Küresel piyasalardaki sert dalgalanmalar, altın fiyatlarındaki dikkat çeken yükseliş ve düşüşlere neden oldu. Jeopolitik riskler ve artan petrol fiyatlarının etkisiyle altına yönelimin hızlandığını ifade eden Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, "Bugün biliyorsunuz İran, İsrail, Amerika savaşından dolayı milletin güvenli liman olarak gördüğü altın bir anda yüzde 20, yüzde 25 dolar bazında prim yaptı" dedi. Altının kısa vadede dalgalı seyredebileceğini belirten Yazıcı, "Altına kısa vadede işlem yapmayın, uzun vadeli düşünün" şeklinde konuştu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kredi çekip altın alacaklar dikkat! Kapalıçarşı’dan uyarı var Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, küresel piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle altına yönelimin arttığını, sahte altın konusunda dikkatli olunması gerektiğini ve altının uzun vadeli bir tasarruf aracı olarak görülmesi gerektiğini belirtti. İran, İsrail ve Amerika arasındaki savaş gibi jeopolitik riskler ve artan petrol fiyatları nedeniyle altına yönelim hızlandı. Gram altınların 5 gramdan 100 grama kadar olanlarında QR kod bulunuyor ve bu kod, altının imalatından satışına kadar olan tüm bilgileri içeriyor. Vatandaşların altın alışverişi yaparken yerlere dikkat etmeleri ve alacakları altında QR kod olup olmadığını sormaları öneriliyor. Altın fiyatlarının kısa vadede dalgalı seyrebileceği, bu nedenle kısa vadeli işlemlerden kaçınılması ve altının uzun vadeli bir tasarruf aracı olarak düşünülmesi tavsiye ediliyor. Kredi çekerek altın alımına kesinlikle karşı çıkılıyor.

“MERDİVEN ALTI ALTIN İMALATI YAPAN ÇOK YER VAR”

Gram altınların üzerindeki QR kodun önemine ve sahte altın alımına yönelik açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, "Biz 5 gramdan 100 grama kadar olan altınların hepsine QR kod basıyoruz; yalnızca 1 gramlıklarda yok. Bu kodu okuttuğunuz zaman altının imalatından satışına kadar her şey çıkıyor. Zaten sistemde de QR kodun doğrulandığı otomatik olarak gözüküyor.

Merdiven altı altın imalatı yapan çok yer var, bunu anlatamıyoruz. O yüzden vatandaşlarımızın altın alışverişi yaptıkları yerlere dikkat etmeleri lazım. Alışveriş yaparken mutlaka 'Bu altında QR kod var mı, altının üzerine mi basılmış' diye sorun" şeklinde konuştu.

“KISA VADEDE ALTINLA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPMAYIN”

Altın fiyatlarının değişkenliğinin endişeye yol açmaması gerektiğini hatırlatan Yazıcı, "Şu an düşen fiyatlardan dolayı kimse endişe etmesin; biz her zaman dünyanın en güvenli limanını yine altın olarak düşünüyoruz.

Vatandaşlara 'Kısa vadede altınla herhangi bir işlem yapmayın, uzun vadede bir tasarruf aracı olarak kullanın' diyoruz. Vatandaş bugün 1000 liraya altın alıp yarın 1050 lira olacak mı diye bakıyor, bu yanlış bir politika, biz bunu tavsiye etmiyoruz.

“YAPMAYIN DİYORUZ”

Ayrıca kredi çekip altın alan herkese de 'Yapmayın' diyoruz. Malum eskisi gibi düğün takısı alımı yok ama yaz sezonuyla birlikte altının yeniden hareketleneceğine inanıyoruz" dedi.