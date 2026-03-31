'Cenaze oyunları' yürekleri dağladı! Gazze'de çocuklar ölümle iç içe büyüyor

İsrail'in, Gazze'ye yönelik katliamları nedeniyle 72 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi ise yaralandı. Saldırılarda binlerce masum çocuk da hayatını kaybederken hayatta kalanların yaşadıkları korkunç anlar oyunlarına yansıdı. Gazze Şehri'nde yerinden edilenlerin yaşadığı bir kampta çocuklar, sedye ve küçük bir oyuncak bebekle cenaze töreni canlandırdı. Görüntülerde, çocukların, sedyeye yatırdıkları bebeği yukarı kaldırarak taşıdığı ve cenaze ritüellerini taklit ettiği görüldü.

