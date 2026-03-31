Mantar toplamaya gittiği ormanda maymun buldu! Simitle besleyip oyalamaya çalıştı

ilçesi Çamlık bölgesinde kuzugöbeği mantarı aramak için ormanlık alana giden Nizamettin Yiğit, karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Bir anda karşısında maymun gören vatandaş ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler gelene kadar maymunun izini kaybetmek istemeyen Yiğit, birçok yöntem denese de başarılı olamadı. Maymunun aç olabileceğini düşünen Nizamettin Yiğit, kendi için aldığı simidi maymuna vererek hem oyalamayı hem de karnını doyurmayı başardı. O anları cep telefonu kamerasıyla da kayıt altına alan vatandaş maymunla kısa sürede dost olması dikkatlerden kaçmadı. Bir süre sonra bölgeye gelen ekiplerin maymunu yakalama çabası ise sonuçsuz kaldı. Uzun uğraşlara rağmen ekiplerin maymunu yakalayamadığı öğrenildi.

Mantar toplamaya gittiği ormanda maymun buldu! Simitle besleyip oyalamaya çalıştı

Pamukkale'de kuzugöbeği mantarı aramak için ormanlık alana giden Nizamettin Yiğit, bir maymunla karşılaştı ve durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bildirdi.
Nizamettin Yiğit, maymunu oyalamak ve karnını doyurmak için simidini paylaştı.
Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bölgeye gelen DKMP ekiplerinin maymunu yakalama çabaları sonuçsuz kaldı.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
