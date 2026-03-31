Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Gram altın 6700 lirayı gördü: Zafer Ergezen'den 3 ay uyarısı geldi

Yatırımcılar gram altın ne kadar olduğu ve petrol fiyatlarının seyrini merak ediyor. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, TGRT Haber’e özel açıklamasında Brent petrol için 150 dolar, gram altın içinse 6700 lira sonrası yeni seviyeleri işaret etti. İşte detaylar..

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 11:39

Gram altın 6700 lira, ise 110 dolar sınırında seyrediyor. Savaş riski ve düğümü piyasaları nasıl şekillendirecek? Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, TGRT Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu. Amerika ve İsrail’in ’a yönelik saldırılarının ardından değerli madenler ve enerji fiyatlarında başlayan sert dalgalanma, yeni haftada da etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Gram altın 6700 lirayı gördü: Zafer Ergezen'den 3 ay uyarısı geldi

0:00 164
HABERİN ÖZETİ

Gram altın 6700 lirayı gördü: Zafer Ergezen'den 3 ay uyarısı geldi

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Orta Doğu'daki savaş riski ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılma ihtimali, gram altın, gümüş ve petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oluyor.
Gram altın 6700 lira, Brent petrol ise 110 dolar sınırında seyrediyor.
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, piyasalarda yazdan önce bir dengeleme beklemediğini ve en az 3 aylık bir dalgalanma öngördüğünü belirtti.
Ergezen, savaş bitse bile petrol fiyatlarının 80 doların altına gelmesini beklemiyor, enerji sahaları vurulursa 120 dolar üzerine çıkabileceğini ifade etti.
Türkiye'de benzin fiyatları 62-65 TL, motorin fiyatları ise 74-77 TL aralığında seyrediyor.
Dolar/TL kuru 44,40 TL'nin üzerinde, Euro/TL ise 51 TL'nin biraz üzerinde işlem görüyor.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Gram altın 6700 lirayı gördü: Zafer Ergezen'den 3 ay uyarısı geldi

Sabah saatleri itibarıyla gram altın 6700 lira seviyelerini görürken, Brent petrol fiyatları 110 dolara yaklaşmış durumda. Güncel verilere göre Brent petrol 106 dolar seviyesinde seyrediyor. Orta Doğu’da artan savaş riski ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılma ihtimali, gram altın, gümüş ve petrol fiyatlarında aşağı ve yukarı yönlü sert hareketlere neden oluyor.

Finansal VarlıkDeğerDurum/Etki
Gram Altın6700 TLSabah saatleri itibarıyla bu seviyede.
Brent Petrol106 DolarGüncel olarak bu seviyede seyrediyor, 110 dolara yaklaşmış durumda.
Genel PiyasaSert HareketlerOrta Doğu'da artan savaş riski ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılma ihtimali nedeniyle gram altın, gümüş ve petrol fiyatlarında aşağı ve yukarı yönlü sert hareketlere neden oluyor.

Zafer Ergezen piyasalardaki mevcut durumu şu sözlerle değerlendirdi: "Şu anki görüntüye bakarsak bugün itibariyle bir anlaşmaya varılmış olsa piyasalarda yani petrol fiyatlarının, doğa gaz fiyatlarının genel olarak küresel ticaretin maliyetinin dengeye gelmesini biz yazdan önce göremeyiz. Yani bu ne demektir? En az burada bir 3 aylık bir dalgalanma devam edecektir"

Gram altın 6700 lirayı gördü: Zafer Ergezen'den 3 ay uyarısı geldi

SAVAŞ BİTERSE PETROL FİYATI DEĞİŞİR Mİ?

Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen Brent petrol, bu hafta yeniden yükselişe geçerek 110 dolar sınırına dayandı. Ergezen, petrol fiyatlarına ilişkin beklentisi için "Ben bugün itibarıyla petrol fiyatlarının önü 80 doların altına gelmesini çok fazla beklemiyorum. Savaş bitse bile. Tam tersi senaryoda enerji sahaları vurulursa da hızlı bir şekilde 120 dolar üzerine çıkan bir petrol fiyatı görmeniz mümkün. O da 150 dolara kadar gidebilir hatta belki" şeklinde konuştu.

Akaryakıt fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik yapılmadı. Türkiye genelinde benzin fiyatları 62 ile 65 lira arasında değişirken, motorin fiyatları 74 ile 77 lira aralığında seyrediyor.

Akaryakıt TürüFiyat Aralığı (Türkiye Genelinde)
Benzin62 - 65 TL
Motorin74 - 77 TL

Altın piyasasında da jeopolitik gerilimlerin etkisi hissediliyor. Geçtiğimiz hafta ortasında sert yükseliş yaşayan gram altın, yeni haftanın başında 6.700 seviyelerine ulaştı. Ons altın 4.550 dolar seviyesinde işlem görürken, gümüş de hareketli bir başlangıç yaptı. Gram gümüş haftanın ilk gününde 107 lirayı görürken, ons fiyatı 70 dolar seviyesine yakın seyretti.

MetalDeğer (Geçen Hafta Ortası Yükselişi Sonrası)Değer (Yeni Hafta Başı)Durum
Gram AltınSert Yükseliş Yaşadı6.700 seviyeleriEtkileniyor
Ons Altın-4.550 dolar seviyesiEtkileniyor
Gram Gümüş-107 liraHareketli Başlangıç
Ons Gümüş-70 dolar seviyesine yakınHareketli Başlangıç

Döviz tarafında ise dolar/TL kuru 44 lira 40 kuruşun üzerinde işlem görürken, euro/TL 51 liranın biraz üzerinde bulunuyor. Piyasalardaki bu hareketlilik, küresel gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki dönemde de dalgalı seyrin devam edebileceğine işaret ediyor.

Döviz KuruDeğerAçıklama
Dolar/TL44 lira 40 kuruşun üzerindePiyasalardaki hareketlilik
Euro/TL51 liranın biraz üzerindePiyasalardaki hareketlilik
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.