Gram altın 6700 lira, brent petrol ise 110 dolar sınırında seyrediyor. Savaş riski ve Hürmüz Boğazı düğümü piyasaları nasıl şekillendirecek? Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, TGRT Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu. Amerika ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından değerli madenler ve enerji fiyatlarında başlayan sert dalgalanma, yeni haftada da etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Gram altın 6700 lirayı gördü: Zafer Ergezen'den 3 ay uyarısı geldi

HABERİN ÖZETİ Gram altın 6700 lirayı gördü: Zafer Ergezen'den 3 ay uyarısı geldi Orta Doğu'daki savaş riski ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılma ihtimali, gram altın, gümüş ve petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oluyor. Gram altın 6700 lira, Brent petrol ise 110 dolar sınırında seyrediyor. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, piyasalarda yazdan önce bir dengeleme beklemediğini ve en az 3 aylık bir dalgalanma öngördüğünü belirtti. Ergezen, savaş bitse bile petrol fiyatlarının 80 doların altına gelmesini beklemiyor, enerji sahaları vurulursa 120 dolar üzerine çıkabileceğini ifade etti. Türkiye'de benzin fiyatları 62-65 TL, motorin fiyatları ise 74-77 TL aralığında seyrediyor. Dolar/TL kuru 44,40 TL'nin üzerinde, Euro/TL ise 51 TL'nin biraz üzerinde işlem görüyor.

Sabah saatleri itibarıyla gram altın 6700 lira seviyelerini görürken, Brent petrol fiyatları 110 dolara yaklaşmış durumda. Güncel verilere göre Brent petrol 106 dolar seviyesinde seyrediyor. Orta Doğu’da artan savaş riski ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılma ihtimali, gram altın, gümüş ve petrol fiyatlarında aşağı ve yukarı yönlü sert hareketlere neden oluyor.

Finansal Varlık Değer Durum/Etki Gram Altın 6700 TL Sabah saatleri itibarıyla bu seviyede. Brent Petrol 106 Dolar Güncel olarak bu seviyede seyrediyor, 110 dolara yaklaşmış durumda. Genel Piyasa Sert Hareketler Orta Doğu'da artan savaş riski ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılma ihtimali nedeniyle gram altın, gümüş ve petrol fiyatlarında aşağı ve yukarı yönlü sert hareketlere neden oluyor.

Zafer Ergezen piyasalardaki mevcut durumu şu sözlerle değerlendirdi: "Şu anki görüntüye bakarsak bugün itibariyle bir anlaşmaya varılmış olsa piyasalarda yani petrol fiyatlarının, doğa gaz fiyatlarının genel olarak küresel ticaretin maliyetinin dengeye gelmesini biz yazdan önce göremeyiz. Yani bu ne demektir? En az burada bir 3 aylık bir dalgalanma devam edecektir"

SAVAŞ BİTERSE PETROL FİYATI DEĞİŞİR Mİ?

Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen Brent petrol, bu hafta yeniden yükselişe geçerek 110 dolar sınırına dayandı. Ergezen, petrol fiyatlarına ilişkin beklentisi için "Ben bugün itibarıyla petrol fiyatlarının önü 80 doların altına gelmesini çok fazla beklemiyorum. Savaş bitse bile. Tam tersi senaryoda enerji sahaları vurulursa da hızlı bir şekilde 120 dolar üzerine çıkan bir petrol fiyatı görmeniz mümkün. O da 150 dolara kadar gidebilir hatta belki" şeklinde konuştu.

Akaryakıt fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik yapılmadı. Türkiye genelinde benzin fiyatları 62 ile 65 lira arasında değişirken, motorin fiyatları 74 ile 77 lira aralığında seyrediyor.

Akaryakıt Türü Fiyat Aralığı (Türkiye Genelinde) Benzin 62 - 65 TL Motorin 74 - 77 TL

Altın piyasasında da jeopolitik gerilimlerin etkisi hissediliyor. Geçtiğimiz hafta ortasında sert yükseliş yaşayan gram altın, yeni haftanın başında 6.700 seviyelerine ulaştı. Ons altın 4.550 dolar seviyesinde işlem görürken, gümüş de hareketli bir başlangıç yaptı. Gram gümüş haftanın ilk gününde 107 lirayı görürken, ons fiyatı 70 dolar seviyesine yakın seyretti.

Metal Değer (Geçen Hafta Ortası Yükselişi Sonrası) Değer (Yeni Hafta Başı) Durum Gram Altın Sert Yükseliş Yaşadı 6.700 seviyeleri Etkileniyor Ons Altın - 4.550 dolar seviyesi Etkileniyor Gram Gümüş - 107 lira Hareketli Başlangıç Ons Gümüş - 70 dolar seviyesine yakın Hareketli Başlangıç

Döviz tarafında ise dolar/TL kuru 44 lira 40 kuruşun üzerinde işlem görürken, euro/TL 51 liranın biraz üzerinde bulunuyor. Piyasalardaki bu hareketlilik, küresel gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki dönemde de dalgalı seyrin devam edebileceğine işaret ediyor.